Scénarisé par Tom Taylor et illustré par Mahmud Asrar X-Men Red : Haine mécanique est sorti en 2021 (trad. Makma studio/Ben KG). Et tout s’articule autour de Jean Grey, fraîchement ressuscitée dans un monde qu’elle ne reconnaît pas. Déterminée à poursuivre le rêve de Charles Xavier, elle forme une nouvelle équipe (parmi lesquels Gambit, Namor, Laura Kinney et Trinary, mutante indienne qui contrôle les machines).

Leur mission : combattre la haine croissante envers les mutants, exacerbée par Cassandra Nova, la sœur jumelle maléfique du Professeur Xavier. Cette dernière utilise des nanites, une microtechnologie, qu’elle place dans le cerveau pour manipuler l’opinion publique et attiser la xénophobie. Évidemment, les mutants sont les premières cibles de cette “haine mécanique”, rendant la tâche de Jean et de son équipe d’autant plus ardue.

Tom Taylor propose une narration qui mêle habilement action et réflexion sur des thèmes contemporains tels que la haine en ligne et la manipulation des masses. L’intrigue, bien que classique dans son opposition entre les X-Men et un antagoniste manipulateur, se distingue par sa pertinence face aux enjeux actuels.

Visuellement, Mahmud Asrar offre des illustrations dynamiques et expressives, capturant efficacement l’essence des personnages et l’intensité des situations. Le dessin est l’un des points forts de l’album, apportant une énergie palpable à chaque page.

Les personnages secondaires manquent parfois de profondeur : tout le récit tient autour de Jean et elle tient le récit un peu trop seule. Trinary, par exemple, bien que présentant un potentiel intéressant, manque de profondeur et sert principalement de vecteur d’exposition. En revanche, le retour de Cassandra Nova comme antagoniste principale séduira ou déplaira, étant donné son historique avec les X-Men…