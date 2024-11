À Nice ou dans la Somme... Des projets de bibliothèques soutenus par l'État

Au sein de la dotation générale de décentralisation, accordée aux collectivités par l'État suite aux transferts de compétences, le concours particulier relatif aux bibliothèques peut couvrir un certain nombre de dépenses, dont celles relatives aux extensions d'horaires, achats d'équipement mobilier ou informatique, voire au développement des collections.

Depuis juillet 2024, ce concours particulier de l’État comporte trois fractions : la première est orientée vers les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, la deuxième vise spécifiquement le financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes de collectivités ultramarines, et la dernière les établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional ».

Un arrêté du 28 octobre 2024, cosigné par la ministre de la Culture et la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, fixe le montant de cette troisième fraction du concours particulier à 8.378.489 € au titre de l'année 2024.

Ce montant est largement inférieur à celui des années précédentes : l'année dernière, la même fraction s'élevait à 13,2 millions €. En 2024, la troisième fraction représente 8,7 % du concours particulier relatif aux bibliothèques (94,92 millions €), contre 15 % en 2023.

Construire ou rénover

La plus importante somme allouée par l'État s'élève à 3,3 millions €, destinés à participer à la rénovation de la Bibliothèque Louis Nucéra de Nice. Plus grand établissement de lecture publique de la ville, l'équipement a été au centre d'une polémique, opposant la municipalité à l'association Tous citoyens, il y a quelques mois.

Cette dernière pointait des infiltrations d'eau, quand la mairie de Nice assurait que le bâtiment reflétait simplement les interventions prévues dans le cadre de « travaux d'étanchéité et d'isolation thermique », comme le rapporte France Bleu. 12 millions € seraient investis par la ville de Nice dans cette rénovation, selon le maire Christian Estrosi.

Outre ces 3,3 millions €, 725.356 € sont alloués pour l'achat de mobilier, afin d'équiper la future bibliothèque flambant neuve.

Direction la Somme, ensuite, où 2 millions € sont injectés par l'État dans la construction d'une nouvelle bibliothèque départementale, devant l’actuel site annexe des Archives départementales de la Somme, avenue Paul Claudel à Amiens. Le projet est mené par l'agence HEMAA Architectes, pour un bâtiment de conception bas-carbone, dans une logique de sobriété énergétique.

Le montant des travaux de construction de ce nouvel équipement départemental s’élève à 4,4 millions €, financé par le Département ainsi que par l’État (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France).

Grand Besançon Métropole reçoit pour sa part 1,8 million €, destinés au financement de la construction de la Grande Bibliothèque de Besançon, sur une partie du site Saint Jacques, face à Chamars, par l’architecte Pascale Guédot et le cabinet Amiot Lombard. L’ouverture est attendue pour 2027, avec près de 15.000 m² de surface au sol, 1500 places assises et 660.000 livres et documents disponibles.

La métropole avait déjà reçu un soutien à la hauteur de 3,5 millions € (sur un budget total de 74 millions € pour ce projet), à l'occasion du concours particulier relatif aux bibliothèques de 2023.

Enfin, la Métropole européenne de Lille obtient en 2024 392.685, pour sa Bibliothèque Numérique Métropolitaine. Elle avait été aidée l'année dernière également, avec une somme de 157.278 €.

