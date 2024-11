"Un roman que j'ai voulu drôle et tendre, avant d'être politique"

Le discours dominant essaie de nous faire croire qu'il n'y a plus de classes sociales, mais c'est faux. Les possédants savent très bien d'où ils viennent, qui ils sont et où ils vont. Les petites gens, dont je suis, ne le savent plus. On a pris soin de les plonger dans un monde où la réussite est l'unique objectif, aussi illusoire soit-il (car la réussite capitaliste est par définition réservée à un très petit nombre de personnes privilégiées), afin d'éviter toute forme de rébellion.

Dans ce contexte, les références et les pratiques de la classe populaire n'existent pas. Elles n'ont guère de place dans la fiction. Faute de représentation satisfaisante, nous voilà privés d'une partie du sens de nos vies. Avec Madame Bœuf, j'ai voulu écrire un roman qui rende justice à la classe populaire.

Quand je relève que Sylviane Bœuf est une « bourgeoise de HLM », je cherche à la situer de façon explicite. Si l'héroïne ne vit pas dans la précarité, elle reste socialement une dominée. Son éducation rurale, son passé de petite fonctionnaire, son statut de retraitée le disent.

L'essentiel de la démarche est ailleurs, cependant : dans l'observation de ses habitudes, ses aspirations, ses plaisirs, bref, de sa condition. Cela se joue essentiellement par la cuisine (en tant qu'activité) et dans la cuisine (en tant que pièce).

C'est le royaume de Mme Bœuf. Bien sûr, ce royaume est réservé aux femmes… Mais le savoir que cuisiner demande, la joie personnelle que Sylviane éprouve, la reconnaissance qu'elle en tire, sont à souligner.

J'aime aussi cuisiner, j'aime l'évocation de la nourriture. Cela m'a toujours semblé riche d'enseignements de voir ce qu'on mange, comment on mange, avec qui on mange, etc.

Les scènes de repas me plaisent énormément. Sylviane Bœuf et son mari oscillent entre gastronomie et plats populaires, souris d'agneau et cassoulet, cake aux Smarties et île flottante, restaurants chics et bistros où on tape le carton. Voici leur domaine d'élection, celui où ces deux êtres se projettent et se comprennent.

Autre exemple, le grand rêve de Mme Bœuf est de voyager à Paris. Cela pourra sembler à beaucoup le comble du banal, car on se doit de viser plus loin, plus rare, plus prestigieux. C'est oublier, là encore, la dynamique sociale à l'œuvre et la chance que l'on a de voyager (fût-ce à Paris).

La fascination de Sylviane pour un lieu de haute culture n'est pas naïve. Une fois sur place, elle repère les pièges à touristes et cède avec discernement à certains incontournables, choisissant ses priorités – alimentaires, cela va de soi. Tour de force, c'est elle seule qui donne à ce voyage sa valeur.

La vie de Mme Bœuf s'en trouvera-t-elle bouleversée au retour ? C'est bien sûr la clé de ce roman que j'ai voulu drôle et tendre, avant d'être politique, et que je vous laisse découvrir.

Guy Y. Chevalley

Son dernier roman, Madame Boeuf, paraît ce 5 novembre chez La Veilleuse Éditions.

Crédits photo : Ivan P. Mathieu

