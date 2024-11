Montréal : le départ de Marcelle Dubois, un tournant pour le Jamais Lu

Ce départ permettra à Marcelle Dubois, passionnée de théâtre, de se consacrer pleinement à son rôle de directrice générale et codirectrice artistique du Théâtre Aux Écuries, un poste qu’elle occupe déjà à temps partiel depuis six ans.

"Tellement d’œuvres théâtrales n’auraient vu le jour"

Du petit café-théâtre de 50 places De l’Aparté, où elle a cofondé le Festival du Jamais Lu avec Julie Gagné et David Lavoie, au cabaret-concert de 80 places O Patro Vys qui l’a accueilli pendant 8 ans, jusqu’au Théâtre Aux Écuries, dont le Jamais Lu est cofondateur en 2011, Marcelle Dubois a su faire grandir l’organisation tout en restant fidèle à sa passion pour les écritures théâtrales contemporaines.

En juin 2025, lorsqu’elle quittera ses fonctions, le Jamais Lu célébrera ses 25 ans, une date marquante qui souligne son dévouement à la dramaturgie québécoise. Cet anniversaire est pour elle l’occasion idéale de passer le flambeau à une nouvelle direction artistique, afin de permettre au Jamais Lu de continuer à faire entendre des voix uniques et audacieuses sur la scène théâtrale.

« Sans son travail acharné, tellement d’œuvres théâtrales n’auraient vu le jour. Ce sont près de 70 % des œuvres qui naissent au Jamais Lu qui se retrouvent produites ensuite sur une scène d’ici ou d’ailleurs », souligne Eveline Boucarut, Présidente du Conseil d’administration.

Un engagement au-delà des frontières

Sous la direction de Marcelle Dubois, le Jamais Lu a pris une dimension nationale et internationale, avec des antennes développées à Québec, à Paris, et plus récemment dans les régions québécoises grâce au Jamais Lu Mobile, ainsi qu’aux Caraïbes.

Ce festival s’est imposé comme un acteur incontournable du théâtre contemporain québécois et international. Avec une approche discrète, mais constante, elle a axé son travail sur la valorisation de la parole des auteur·rice·s.

Sa contribution a d’ailleurs été saluée par des distinctions de grande envergure : en 2022, elle a été nommée Chevalière des arts et des lettres par la République française pour son rôle dans le rayonnement de la dramaturgie francophone ; à l’été 2024, elle a reçu l’Ordre du Canada, reconnaissant l’impact positif de ses réalisations sur le développement des arts et sur les communautés qui les entourent.

Une dernière édition sous son nom

Pour la prochaine édition du festival, Marcelle Dubois marquera son départ en signant seule sa dernière programmation, sans les artistes avec lesquels elle partageait traditionnellement la direction.

Du changement donc, au sein du festival, mais également en interne. Son départ laisse place à une nouvelle arrivée : celle de Mikaël Vitali, collègue de Marcelle Dubois depuis sept ans à la direction administrative du Jamais Lu, qui est aujourd’hui promu au poste de codirecteur général et administratif. Il déclare ainsi vouloir assurer « une continuité dans le développement, la vision et la gestion de l’organisme », tout en gardant des fonctions de direction administrative Aux Écuries.

Faire vivre le théâtre québécois

Depuis 2002, le Jamais Lu œuvre au développement de la pratique en produisant des festivals et des événements festifs et conviviaux, destinés à faire découvrir les nouveaux textes fraîchement achevés et les paroles brûlantes d’actualité en théâtre.

Par ses actions, il œuvre au renouvellement des dramaturgies québécoise et canadienne francophone en créant un lien de proximité entre les auteurs·rice·s et les publics.

Crédits image : Jamais Lu

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com