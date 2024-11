L'essayiste Bernard Manin est décédé

L'ouvrage, traduit dans de nombreuses langues, explore l'histoire des démocraties représentatives à partir de ses origines. Bernard Manin y illustre comment le tirage au sort, jadis central à la démocratie athénienne, a été remplacé par l'élection à la fin du XVIIème siècle. Selon le chercheur, les concepteurs du « gouvernement représentatif », cherchaient à prévenir l'auto-gouvernement du peuple, perçu comme techniquement irréalisable et politiquement inacceptable, optant pour une « aristocratie élective ».

Cet arrangement, qu'il décrit comme un « régime mixte », marie des éléments aristocratiques, tels que l'autonomie des représentants et la délibération parlementaire, à des composantes démocratiques comme l'élection et la liberté de l'opinion publique. Cette analyse a ravivé l'intérêt pour le tirage au sort, impactant à la fois la recherche académique et les pratiques politiques au XXIème siècle.

Collaborateur régulier de la revue Esprit, les premières publications de Bernard Manin portent sur Rousseau, le libéralisme au XVIIIème siècle, l’opinion publique et sur la social-démocratie, seul ou en collaboration avec Alain Bergounioux.

Celui qui a notamment enseigné à l'EHESS, Sciences Po, l'Université de Chicago et la New York University, et décoré de la médaille d'argent du CNRS en 2015, a par ailleurs été pionnier dans l'étude de la démocratie délibérative.

Avec son article Volonté générale ou délibération de 1985, il lance une réflexion sur le rôle de la délibération en démocratie, ouvrant la voie à des discussions normatives avant même les travaux de John Rawls ou Jürgen Habermas sur ce sujet. Ses séminaires à l'EHESS, menés avec des collaborateurs tels que Philippe Urfalino et Charles Girard, ainsi que ses publications ultérieures, ont continuellement souligné l'importance du « principe du contradictoire » pour une délibération éclairée et un jugement politique robuste.

Plus récemment, il a co-dirigé l'ouvrage Le tournant délibératif des démocraties, proposant une analyse contemporaine de ce courant intellectuel, et a publié un recueil de textes sur Montesquieu (Hermann), coordonné par Charles Girard, en 2024.

« Pour ceux qui l’ont connu en tant qu’étudiant et/ou que collègue, Bernard Manin était surtout un homme modeste, à l’écoute, bienveillant, perfectionniste au dernier degré et toujours disponible pour l’échange », partage Loïc Blondiaux, Professeur de science politique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, et chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CNRS/Paris I/EHESS).

Et de conclure : « Certains, dont je fais partie, se souviendront d’un enseignant merveilleux, capable par la clarté de son propos mais aussi par ses silences ponctués de petits soupirs, de déclencher des vocations de chercheur. Nous lui devons infiniment et nous aurions tant besoin de pouvoir l’écouter et le lire encore en cette période où la démocratie, ses valeurs et ses institutions, ne semblent plus finir de s’effondrer… »

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com