BD : Daniel Ceppi, le créateur de Stéphane Clément, est mort

Daniel Ceppi a suivi des études aux Arts décoratifs de Genève. À l'âge de 23 ans, il entame un voyage initiatique vers New Delhi par bus, traversant la Turquie, l'Iran, et l'Afghanistan, un périple qui influencera durablement son approche artistique et ses œuvres ultérieures. Il retournera souvent en Inde, pays qui aura une résonance particulière pour lui, y vivant près de cinq ans au total.

Sa passion pour le voyage imprègne son œuvre, avec des personnages souvent façonnés par ses propres expériences et rencontres. Inspiré par des bandes dessinées comme La Véritable histoire du soldat inconnu de Tardi, qui fut une révélation, le dessinateur développe un style distinctif caractérisé par l'emploi de la plume, des aplats noirs, et des trames autocollantes Letraset pour créer des atmosphères en valeurs de gris.

Il lance sa carrière en 1977 en auto-éditant Le Guêpier, où apparaît pour la première fois son alter ego, l'aventurier Stéphane Clément. Cet album captivera Jean-Pierre Dionnet, figure de proue de Métal Hurlant, qui encouragera Ceppi à poursuivre cette série chez Les Humanoïdes Associés. Sous cette égide, il publie À l'Est de Karakulak en 1978, récompensé par le prix du meilleur scénariste au Festival d’Angoulême, et Le Repaire de Kostov en 1980. Dans les années 1980, la série de Clément sera éditée par Casterman jusqu'au septième tome.

Les années 1990 voient Daniel Ceppi renouer avec les Humanoïdes Associés, produisant Corps Diplomatique en 1991, un thriller géopolitique marqué par la fin de la Guerre froide, puis La Nuit des Clandestins en 1992, sur un scénario de Pierre Christin. Il continue d'enrichir la saga de Stéphane Clément, témoignant de ses voyages au Moyen-Orient et en Asie.

Troisième planche du Repaire de Kolstov dans sa version originale (1980) et sa version redessinée et mise en couleur (1988).

En 2006, il initie la série CH Confidentiel chez Le Lombard et renoue avec Stéphane Clément en 2010 pour de nouvelles péripéties en Ouzbékistan. Son dernier ouvrage, Lady of Shalott, marque le retour de Clément en 2017, fusionnant les univers de CH Confidentiel et de ses précédentes aventures.

À l'occasion des cinquante ans des Humanoïdes Associés, le travail de Ceppi est célébré dans le premier numéro d’Opus Humano, qui inclut une réédition du Repaire de Kostov.

Daniel Ceppi, qui avait finalement élu domicile à Carouge avec son épouse Paûle, rencontrée dans les années 1970 lorsqu'elle était attachée de presse chez Les Humanoïdes Associés, laisse derrière lui un héritage durable dans le monde de la bande dessinée. « Nos pensées vont vers elle », conclut l'équipe des Humanoïdes Associés.

Crédits photo : © Humanoids, Inc

