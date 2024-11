1 million € pour renforcer une librairie numérique française

Leur engagement dans BiblioOnDemand vise à renforcer la plateforme en développant de nouvelles fonctionnalités ,et en étendant son réseau de partenaires. Avec cet investissement, IRD Invest, par le biais de son fonds Nord Création, appuie particulièrement les initiatives visant à améliorer l'accès à des contenus numériques de qualité.

De son côté, le fonds FINOVAM 2 de Finovam Gestion met l’accent sur le secteur de l’EdTech, un domaine stratégique dans l’économie numérique.

Cet investissement de 1 million € vise à renforcer les capacités de BiblioOnDemand en développant de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme et en élargissant son réseau de partenaires.

Fondée en 2023 par Marie-Delphine Foudriat, experte en stratégie numérique et gestion de projet, BiblioOnDemand souhaite démocratiser l'accès aux ressources éducatives et culturelles en fournissant une vaste collection de livres électroniques, livres audio et autres contenus numériques aux bibliothèques, écoles et entreprises.

Notre ambition est de devenir le libraire numérique français numéro 1 des bibliothèques. Le soutien d'IRD Invest et de Finovam Gestion est une étape décisive qui va nous permettre d'accélérer notre développement, en France comme à l'international. L'éducation aux médias, la lutte contre la désinformation et la diminution de l'empreinte carbone sont au cœur de l'actualité et de nos préoccupations. Grâce au financement de l’IRD, l’offre de BiblioOnDemand sera à la hauteur de ces enjeux de société ! Marie-Delphine Foudriat

Sa plateforme propose un catalogue de près de 3 millions d’eBooks et d’audiobooks, complété par des milliers de podcasts et de vidéos, accessibles aux bibliothèques, écoles et entreprises.

En réponse à la baisse des consultations d'ouvrages imprimés, BiblioOnDemand ambitionne de revitaliser l'offre numérique des bibliothèques grâce à son projet phare, BoodIA, une intelligence artificielle visant à fournir des réponses fiables et personnalisées aux utilisateurs.

Cet investissement dans BiblioOnDemand s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de soutenir des entreprises innovantes qui ont le potentiel de transformer leur secteur. Nous croyons fermement que BiblioOnDemand, avec sa vision audacieuse et sa plateforme unique, est bien positionnée pour capturer l'évolution du marché des contenus numériques. Hussain SHEIKH, Directeur d’Investissement - IRD

BiblioOnDemand s’engage ainsi dans la lutte contre la désinformation et le renforcement de l’accès équitable au savoir. Avec l'appui d'IRD Invest et Finovam Gestion, la société compte solidifier sa position sur le marché international du contenu numérique en enrichissant son offre pour répondre aux exigences des utilisateurs et des institutions partenaires.

