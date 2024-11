L'avenir de Nemo, unique librairie jeunesse de Montpellier, est assuré

Celle qui, petite, n’aimait pas lire s’est dotée d’une nouvelle mission : cultiver le goût de la littérature chez les plus jeunes. Et quoi de mieux pour cela que de posséder sa propre librairie ? C’est désormais chose faite. Le 10 août 2024, Julia Lahoz a racheté l’unique librairie jeunesse de Montpellier pour continuer de faire vivre ce genre si spécifique, et cher au développement de nos tout-petits.

De bibliothécaire à libraire : à la croisée des mondes...

Si des lecteurs en herbes en quête de nouvelles aventures lui demandent conseil, la libraire les dirigera sans hésitation vers À la croisée des mondes, de Philip Pullman (trad. Jean Esch, Gallimard jeunesse). Et pour cause : les péripéties de la jeune Lyra l’ont transformée en accro du genre. Dès lors, sa passion adolescente ne la quitte plus, et elle se plaît à voyager dans d’autres univers, toujours empreints de l’innocence de l’enfance.

Un goût qui la pousse à se diriger vers un DUT Métiers du livre et du patrimoine à Paris, dans l’espoir de devenir bibliothécaire. Mais, comme elle l’a confié à Lokko, la classification Dewey a eu raison de ses ambitions. Après des épisodes d’errances et d’hésitations, la Parisienne de naissance se dirige vers le métier de libraire.

Cap vers le Sud !

Un passage éclair (deux ans, tout de même) dans une librairie jeunesse de la capitale a confirmé son goût pour la profession, et affirmé son envie de quitter le ciel gris et les navettes bruyantes et malodorantes que les moldus nomment « métro ».

Direction le sud donc, à Montpellier, pour effectuer son stage de fin d’études à Sauramps-Polymômes. Coup de cœur réciproque, le contrat durera finalement 15 ans. Mais une ambition secrète demeure dans sa mémoire : faire vivre la littérature jeunesse sur son territoire... Alors, quand Geneviève Fransolet, créatrice de la librairie Nemo, décide de prendre sa retraite, Julia Lahoz en reprend les clés et les idées.

Un héritage préservé, et une librairie qui évolue

La Librairie Nemo, dont le nom est largement inspiré du poisson-clown le plus célèbre de sa génération, est née en 1995 sous l’impulsion de sa créatrice, Geneviève Fransolet. À force de travail, de conseils et d’engagement en faveur de la culture au sein du territoire, la librairie jeunesse indépendante située au 35 rue de l’Aiguillerie obtient le label « Librairie indépendante de référence » (LIR), attribué par le Ministère de la Culture en 2012, reconnaissant ainsi son engagement et la qualité de son offre.

C’est tout naturellement que la fondatrice accompagnera la nouvelle propriétaire des lieux, le temps d’effectuer une transition tout en douceur. Après avoir « emprunté la totalité de la somme à verser pour l’acquisition du fonds de commerce », confie-t-elle à Lokko, la libraire ne compte pas dénaturer l’esprit de l’endroit.

Un peu de couleur, un logo en forme de patate pour un clin d’œil humoristique : voici comment Julia Lahoz s’approprie l’espace sans le dénaturer. À terme, elle envisage de développer le rayon « adolescent » en tirant parti du Pass Culture et aspire à transformer la mezzanine en un espace d’exposition pour accueillir d’autres formes de création artistique.

Crédits image : Frédéric BISSON / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com