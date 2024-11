L'Abécédaire de l’imaginaire, nouvelle collection de L’Asiathèque  

Chaque petit ouvrage est construit autour d'une nouvelle traduite du chinois, complétée par des récits inédits d'auteurs européens qui dialoguent avec elle, le tout illustré par des jeunes artistes.

La collection vise à explorer diverses visions de l’avenir à travers le prisme d'écrivains européens et chinois, encourageant les échanges culturels et la réflexion commune sur les multiples manières d'envisager nos futurs.

Ces œuvres sont publiées en collaboration avec la revue allemande Kapsel, qui édite, depuis 2017, des textes issus de la science-fiction contemporaine chinoise, tout en engageant des échanges transculturels sur la littérature et l’avenir.

Les titres des volumes sont inspirés des lettres de l'alphabet, en partant de A. Ils auront tous un caractère graphique affirmé, avec des illustrations de jeunes artistes. En cela, la collection entend s’adresser à un public plus large que le seul lectorat amateur de science-fiction.

Le 30 octobre dernier est paru le premier titre de la collection, Arborescences, qui réunit les nouvelles, Le nid de Chi Hui, traduit du chinois par Gwennaël Gaffric, Une fluctuation dans le vide d’Aiki Mira, traduit de l’allemand par Thomas Herth et Miléna Yung, et Marginalia, de luvan. Le tout agrémenté d'illustrations en deux couleurs Pantone, réalisées par des étudiants de la Haute école des arts du Rhin.

La nouvelle Le nid de Chi Hui décrit les Tanla de la planète Tantatula, une société matriarcale où des êtres « arborescents » sont élevés en pots. Le projet humain de transformer cette planète en hub pour le trafic spatial interstellaire et la disparition du fils d'un haut fonctionnaire exacerbe le conflit entre les Tanla pacifiques et les humains agressifs.

Dans Une fluctuation dans le vide d’Aiki Mira, le narrateur est une larve non genrée vivant dans une station spatiale précaire, Cosmo Park, où les corps sont traités comme des marchandises. La vie change avec l'arrivée de vaisseaux spatiaux capables de se transformer.

Marginalia de luvan, un récit épistolaire, se déroule sur la planète Keqin, similaire à Tantatula de Chi Hui. Colonisée par les humains, la planète présente des défis de communication et une étrangeté radicale, soulignant les difficultés d'empathie et d'altruisme dans un contexte de domination patriarcale et utilitariste.

Chi Hui, née en 1984 à Chengdu, est une auteure prolifique qui, après des études en biologie, a choisi de se consacrer à l'écriture. Elle a publié de nombreuses nouvelles et plusieurs romans, récompensés par divers prix de science-fiction en Chine. Elle fait partie de la talentueuse génération d'écrivains des années 1980, qui inclut des noms comme Chen Qiufan, Tang Fei, Xia Jia, et Mu Ming, dont les œuvres commencent à être traduites en français.

Aiki Mira réside de son côté à Hambourg et explore, en tant que personne non binaire, les frontières de nos relations et de notre identité humaine à travers ses écrits de science-fiction. En 2023, Aiki Mira a remporté le prix Kurd Laßwitz pour son roman Neongrau et a reçu le prix Chrysalis de la Société européenne de science-fiction. Son texte, Une fluctuation dans le vide, marque sa première traduction en français.

luvan, pseudonyme de Marie-Aude Matignon née en 1975 à Melun, a voyagé à travers le monde avant de s'établir en Allemagne. Formée en histoire et traductrice de profession, elle écrit des œuvres littéraires, théâtrales, radiophoniques et poétiques, utilisant la fiction comme moyen de réflexion sociale et politique. Ses publications récentes incluent Agrapha (La Volte, 2020), TysT (Scylla, 2022) et Splines (La Volte, 2022).

En 2024 chez L'Asiathèque, la collection Novella de Chine, sous la direction de Brigitte Duzan, entend continuer de valoriser les talents émergents de la littérature chinoise avec la publication de son quatrième titre, Ton temps hors d’atteinte de Xia Jia, traduit par Gwennaël Gaffric. Ce roman, entre amour et SF, offre une plongée dans la Chine contemporaine.

Pour cette rentrée 2024, Hubert Delahaye enrichit la collection Liminaires avec Fantômes d’Ogura, un ouvrage qui revisite son succès précédent, Lettres d’Ogura. Un recueil de récits courts qui navigue entre réalité et fiction.

En décembre 2024, l'Asiathèque prévoit également de lancer une nouvelle Méthode d’arabe syro-libanais. Parallèlement, elle continue d'élargir sa collection 80 mots du monde, qui comprend déjà sept publications. Les projets en développement incluent 80 mots du Viêtnam par Anna Moï, 80 mots du Maroc par Kenza Sefrioui, et bientôt 80 mots de Taiwan par Aurélien Rossanino.

Fondée en 1973 par Alain et Christiane Thiollier, l'Asiathèque a débuté comme une librairie spécialisée à Paris, rapidement transformée en maison d'édition sous l'impulsion d'universitaires. Elle s'est distinguée par ses publications initiales lors du XXIXe Congrès international des orientalistes.

Spécialisée dans la pédagogie des langues, en collaboration étroite avec l'INALCO, l'Asiathèque publie des manuels, dictionnaires, et ouvrages linguistiques divers, enrichissant son catalogue avec des langues d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, et d'Afrique.

Sous la direction de Philippe Thiollier, l'Asiathèque continue de publier une littérature mondiale qui se veut diverse et des études culturelles approfondies, contribuant à l'ouverture et à la réflexion culturelle. Elle est également membre de l'Union des éditeurs de voyage indépendants et a ouvert une nouvelle librairie à Paris.

