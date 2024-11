À quelques mois des fêtes, Amazon chante “Kindle Bells

Les résultats se suivent, et confirment la bonne santé commerciale d'Amazon. La firme a partagé son bilan économique au troisième trimestre 2024, et fait état d'un bénéfice net de 15,3 milliards $, contre 9,9 milliards $ « seulement », au même moment, en 2023.

Les « Prime Big Deal Days », événement visant à multiplier les achats des adhérents au programme de fidélité d'Amazon, organisés les 8 et 9 octobre derniers, ont donné un coup d'accélérateur aux ventes de la plateforme.

Outre les développements en direction de l'intelligence artificielle, Amazon a confirmé ses volontés expansionnistes vers le domaine de la santé et des médicaments, avec la mise en place d'un service de livraison le jour-même.

La fin d'année devrait être tout aussi réjouissante pour la multinationale, qui annonce à ses actionnaires des bénéfices estimés entre 16 et 20 milliards $, contre 13,2 milliards $ au quatrième trimestre 2023. Le produit des ventes nettes, pour sa part, devrait gagner 11 %, selon les projections, pour se situer dans les 180 milliards $.

« Nous avons donné le coup d'envoi de la saison des fêtes avec nos plus grands Prime Big Deal Days et le lancement d'une toute nouvelle gamme Kindle qui dépasse largement nos attentes », se félicite Andy Jassy, PDG d'Amazon. « [E]t il y a tellement plus à venir, des dizaines de millions d'offres, à notre match NFL Black Friday, en passant par notre couverture de l'élection présidentielle avec Brian Williams, sur Prime Video, sans oublier nos plus de 100 nouvelles capacités d'infrastructure cloud et d'IA que nous partagerons lors d'AWS re:Invent, la semaine après Thanksgiving. »

Un peu plus de couleurs ?

Le communiqué d'Amazon souligne donc la performance des nouveaux appareils Kindle. Rappelons que le premier modèle du genre remonte à 2007 : Jeff Bezos présentait alors un équipement numérique de 6 pouces, doté de 256 Mo de mémoire et d'un écran d'une résolution de 167 ppi.

Une quinzaine d'années plus tard, Amazon avançait trois nouveaux modèles, en 2024 : un Kindle Scribe dopé à l'intelligence artificielle, qui permet de prendre des notes, un Kindle Paperwhite, proposant l'essentiel pour la lecture numérique, ainsi que le Kindle Colorsoft, premier pion de la multinationale sur le plateau de l'encre électronique en couleur.

Ce marché, qui vient tout juste de s'étendre grâce à une technologie en progression, est prometteur : les appareils affichent en effet une gamme de couleurs, ouvrant la voie à une lecture numérique plus agréable des bandes dessinées, comics et autres mangas - même si la plupart de ces derniers sont en noir et blanc.

Kindle Scribe et Paperwhite ont plutôt convaincu les consommateurs et critiques, mais le Kindle Colorsoft a reçu un accueil bien plus mitigé. Un problème logiciel causerait ainsi une coloration jaune dans la partie inférieure de l'écran, qu'une mise à jour prochaine viendra corriger. Mais l'autonomie de la machine est aussi pointée du doigt, tout comme la pâleur des couleurs affichées... Pour ce modèle comme pour les autres, Amazon, fidèle à son habitude, s'est bien gardé de fournir des chiffres de vente précis.

Photographie : Amazon

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com