Spirou : accusé de racisme, Dany ne viendra pas à Angers BD

Sollicité par Le Courrier de l’Ouest, après l'annonce que les albums étaient retirés à la vente, Jean Esnault, président du festival, confiait : « C’est un coup de tonnerre pour nous. On s’est fait couper l’herbe sous le pied. » De son côté, l’adjoint à la culture d’Angers, Nicolas Dufetel, partageait : « Je ne connaissais pas cet auteur et la seule chose que je peux dire, c’est que son style et ses représentations ne sont pas dans mes goûts en termes d’esthétique. »

Et de compléter : « En général, tout ce qui irait dans le sens du racisme et des intolérances, quelles qu’elles soient, doit être combattu. Donc, si c’est le cas ici, je verrai ça avec le plus grand soin. Le conseil d’administration de l’association doit se réunir en urgence d’ici à demain pour décider de la suite de l’aventure. Une chose est sûre : S’il n’a pas d’albums à dédicacer, il y a peu de chance pour que Dany soit présent. Une décision officielle est attendue d’ici à ce week-end. »

Ce 2 novembre, le conseil d’administration, en accord avec le dessinateur, précisent les organisateurs du festival Angers BD, a finalement décidé d’annuler la venue de Dany, révèle France 3.

Le festival réfléchit à présent à un éventuel remplaçant. Et quel sort pour l’affiche de cette 25e édition signée par Dany, « tout juste sortie de l’impression » ? « Nous trancherons cette question au plus tard jeudi soir », répond le président d’Angers BD. L'événement se tiendra en tout cas, avec la présence de 45 acteurs du 9e art.

Les temps changent

Interrogé par Mediapart, le dessinateur Dany s'est dit « vraiment désolé » s’il a pu blesser des personnes, africaines ou non, tout en affirmant être choqué des réactions, revendiquant une simple « caricature »... « J’aurais dû faire gaffe à ne pas dessiner les Noirs comme dans les années 1960 ou 1980, c’est sans doute vrai… », partage-t-il notamment.

Dans un entretien accordé à Paris Match en septembre 2023, le dessinateur évoquait déjà, en réalité, ses choix graphiques controversés, et les quelques divergences avec son éditeur : « Dans cette période de wokisme et de féminisme exacerbé, comme dans tous les mouvements, les extrémistes sont dangereux. Même chez Dupuis, il y a eu des réflexions un peu idiotes sur le fait que dessiner un homme entouré de nanas dans une piscine symbolisait la réussite. Mais cette séquence est une parodie de la vie de Donald Trump ! Cela dit, une piscine avec des jolies filles dedans, moi, ça ne me dérange pas du tout. »

Il continuait : « Le problème actuel, c’est qu’il y a toujours une minorité qui trouve quelque chose à redire face à tout geste artistique. Et les réseaux sociaux n’ont plus qu’à amplifier le mouvement, en démolissant un truc que ces gens ne connaissent même pas. »

Numéro 1 des ventes

Quelques heures après l'annonce de Dupuis concernant l'arrêt de sa commercialisation, Spirou et la Gorgone bleue se retrouvait en tête des ventes d'Amazon... Les uns ont vu le futur collector, d'autres une occasion d'exprimer leur opposition à ce qu'ils jugent comme une censure. Selon Edistat, au 27 octobre, l'album s'est écoulé à 13.455 exemplaires depuis sa sortie.

Ce lundi 4 novembre, l'album n'est plus proposé à la vente sur la plateforme américaine, détrôné par Cessez de vous faire avoir. Occupez-vous de votre épargne ! (De Taillac), de Charles Gave, président du think tank libéral et conservateur l'Institut des libertés, suivi d'un duo Fayard : Mémoricide de Philippe de Villiers et Ce que je cherche, d'un certain Jordan Bardella...

Le 29 octobre 2024, une vidéo publiée sur X par une utilisatrice évoquait sa consternation face à certaines représentations dans le dernier tome de Spirou, Spirou et la Gorgone Bleue, écrit par Yann et illustré par Dany. La vidéo, retirée à la suite de réactions virulentes, pointait des personnages afro-américains aux traits excessivement caricaturaux, non justifiés par le scénario. Se sont amplifiées depuis peu les critiques sur le caractère jugé misogyne par certains, des personnages féminins.

Face à la controverse, les éditions Dupuis ont exprimé leurs regrets, reconnaissant une erreur d'appréciation dans le style de représentation caricatural hérité d’une autre époque. Elles ont souligné leur conscience du devoir moral de l'éditeur et de l'impact du livre sur la société, tout en présentant leurs excuses et confirmant le retrait de l'album de la vente.

Spirou et la Gorgone Bleue, le 21e volume de la série Le Spirou de…, raconte l'histoire d'un reportage sur un groupe accusé d'éco-terrorisme. Au cours de l'enquête, Spirou et Fantasio découvrent que le financement de ces activités provient inattendument du comte de Champignac. Le récit les entraîne sur un porte-avions, au cœur d'une confrontation entre un milliardaire producteur d'engrais chimiques et une organisation féminine engagée contre la malbouffe et la pollution des océans. Ce volume représente la première contribution de Dany à la série Spirou.

Dany, le dessinateur né en 1943, connu pour ses séries telles qu'Olivier Rameau et Jo Nuage et Kay McCloud, ainsi que pour ses collaborations avec Jean Van Hamme sur des œuvres telles qu’Arlequin et Histoire sans Héros, a également créé la série Equator, une aventure en Afrique centrale.

Tintin au Congo, publié entre 1930 et 1931, est un symbole des stéréotypes racistes et colonialistes qui reflètent l'esprit paternaliste d'une époque.

Crédits photo : Dany (Crochet David, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com