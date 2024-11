Grand favori, Kamel Daoud décroche le Goncourt 2024

Pressenti pour la récompense, Kamel Daoud est effectivement le lauréat du Prix Goncourt 2024. Son roman Houris, paru chez Gallimard, a conquis tant le jury que les lecteurs, avec des ventes approchant déjà les 70.000 exemplaires, selon Edistat.

Lever l’omerta en Algérie

À travers le personnage d’Aube, une jeune coiffeuse algérienne, Kamel Daoud donne corps et voix aux victimes d’une guerre civile encore tue. Aube, est marquée par une tragédie : le massacre de sa famille, dont elle est la seule survivante, la nuit du 31 décembre 1999 dans son village de Had Chekala, proche d’Alger. De cette nuit funeste, elle garde une cicatrice profonde sur le visage et un mutisme imposé par la violence du passé. Sa sœur, assassinée sous ses yeux, incarne pour elle une douleur à jamais gravée.

Cet événement est effacé de l’histoire officielle par l’article 46 de la Charte sur la Paix et la Réconciliation Nationale, qui interdit toute évocation de cette guerre au risque de sanctions. Mais alors qu’elle découvre sa grossesse, Aube se heurte à des questions déchirantes : peut-elle offrir la vie après avoir frôlé la mort ? Pour chercher des réponses, elle retourne à son village natal, là où tout a commencé, espérant que les âmes disparues lui donneront la force de trouver sa propre voix.

Houris, entre honneurs et controverses

Au-delà de son intensité narrative, Houris aborde des sujets politiques, comme la censure autour de la guerre civile, ou la place des femmes dans l’islam et les sociétés musulmanes. En revisitant le mythe des houris, ces vierges promises aux croyants dans l’au-delà, Kamel Daoud questionne également les tabous autour de la sexualité, de la virginité et des normes religieuses. Ce roman, par son engagement, met en lumière des sujets encore sensibles, où la figure féminine oscille entre fantasme et réalité dans le monde arabe contemporain.

Des sujets importants et encore délicats, qui ont conduit les éditions Gallimard à se voir refuser l'accès de certains salons. Le 9 octobre, ActuaLitté apprenait que la maison Gallimard était exclue, sans explication, du Salon du Livre d’Alger. Antoine Gallimard s’en était lui-même étonné : Nous apprenons tout juste que nous sommes interdits de présence au salon d’Alger ».

Difficile de ne pas y voir, entre autres, une punition suite à la parution du nouveau prix Goncourt 2024. Mais ces hypothèses sont restées au stade d’interrogations, faute de justifications complémentaires.

Jacaranda, de Gaël Faye, vaincu

C’est dans ce climat de tensions que Kamel Daoud a triomphé face à trois autres finalistes : Jacaranda de Gaël Faye (Grasset), Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette (JC Lattès) et Archipels d’Hélène Gaudy (L’Olivier).

Le jury, désormais présidé par Philippe Claudel, qui a pris la relève de Didier Decoin en mai 2024, comptait parmi ses membres Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente) et Christine Angot, qui a rejoint l’académie en mars, suite au retrait pour raisons de santé de Patrick Rambaud en février. Paule Constant, atteinte par la limite d’âge, a été nommée membre honoraire.

Dans un souci de neutralité, les jurés se sont abstenus de toute critique publique des livres en lice, afin d’éviter d’influencer le jugement d’autres critiques ou de perturber les pronostics.

Le Goncourt, tremplin pour des ventes records

Malgré l’absence de dotation financière notable — le lauréat du Goncourt reçoit symboliquement dix euros — le prix garantit une forte visibilité et des ventes significatives. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, lauréat en 2021, s’est vendu à plus de 550.000 exemplaires, selon Edistat. L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, paru chez Gallimard, frôle les 1,5 million d’exemplaires en poche, poursuivant son succès phénoménal.

Jean-Baptiste Andrea, lauréat 2023 avec Veiller sur elle, a écoulé près de 570.000 exemplaires avant sa sortie en poche, tandis que Brigitte Giraud, récompensée pour Vivre vite, a atteint les 300.000 ventes tous formats confondus.

