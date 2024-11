Le Prix Renaudot 2024 est décerné à Gaël Faye

Le roman lauréat est Gaël Faye, pour Jacaranda, publié chez Grasset.

Dans son second roman, Milan mettra des années à découvrir les secrets cachés par l’ombre du jacaranda, l’arbre emblématique de son amie Stella. À travers les silences d'un Rwanda ravagé par le génocide des Tutsi, les deux jeunes gens trouveront un chemin pour rendre la voix aux disparus, échapper à leur solitude, et finalement trouver la paix sur les rives du lac Kivu.

L'auteur tisse l'histoire de quatre générations dans un pays qui, malgré les tragédies, tente de se reconstruire sur les bases du dialogue et du pardon. Jacaranda se veut une célébration de l’humanité, capturant son paradoxe, son amour et sa vitalité, tel un arbre se tenant entre l'ombre et la lumière.

il s'est déjà écoulé à 143.879 exemplaires, selon les derniers chiffres d'Edistat.

Gaël Faye, auteur-compositeur-interprète, a écrit le roman à succès Petit Pays (Grasset, 2016), qui lui a valu le prix Goncourt des lycéens, et a produit plusieurs albums, de Pili pili sur un croissant au beurre (2013) à Mauve Jacaranda (2022). Il a également été couronné Révélation scène de l’année aux Victoires de la musique en 2018.

Il était également finaliste du Prix Goncourt 2024, finalement remporté par Kamel Daoud pour Houris (Gallimard).

Sébastien Lapaque est de son côté le lauréat du Prix Renaudot essai, pour son livre Échec et mat au paradis, publié chez Actes Sud. Une enquête intime sur le suicide de Stefan Zweig à Petrópolis, au Brésil, le 23 février 1942, peu de temps après sa visite à Georges Bernanos.

Sébastien Lapaque, figure érudite et éclectique de la littérature française, est connu pour son travail de critique littéraire régulier dans Le Figaro littéraire et La Revue des deux mondes. Auteur de romans tels que Les Barricades mystérieuses et Ce monde est tellement beau, qui lui a valu d'être salué comme l'héritier de Bernanos et récompensé par le prix Jean Freustié, il écrit également sur le vin nature et l'écologie, avec des œuvres comme Chez Marcel Lapierre.

Ses Théories chez Actes Sud, explorant des villes à travers des essais narratifs, enrichissent son profil de penseur original.

Le Prix Renaudot, nommé en l'honneur de Théophraste Renaudot (1586-1653), un précurseur de la presse et de la publicité en France, a été attribué pour la première fois en 1926. Ce prix, depuis, a honoré des écrivains illustres tels que Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Annie Ernaux, Dominique Bona et Virginie Despentes.

En 2023, le Prix Renaudot pour la catégorie Romans a été attribué à Ann Scott pour son œuvre Les Insolents, publiée chez Calmann-Lévy, tandis que dans la catégorie Essais, la distinction a récompensé Jean-Luc Barré pour son livre De Gaulle, une vie : l'homme de personne, édité par Grasset.

Le jury du Prix Renaudot est composé, outre de Jean-Marie Gustave Le Clézio, de Georges-Olivier Châteaureynaud qui occupe le poste de secrétaire général, Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Patrick Besson, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui.

