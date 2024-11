Le corps par-dessus la tête

Fin du monde

Rescapés d’une catastrophe aérienne due à cet écroulement général, Jim et Tessa rejoignent Max, Diane et Martin à Newark, où tous devaient suivre le Super Bowl. Dans un appartement au huitième étage, le match ne sera pas vu, finalement, car non retransmis et non joué, d’évidence.

Au grand divertissement prévu se substitue alors le vide qu’engendre une coupure totale, électrique et numérique tout ensemble. Une chape d’ennui sombre sur la ville, hébétée, que Max fait couler en buvant du bourbon.

L’écran noir de la télévision qui le possède et traverse le roman en est le signe obsédant, que les bougies allumées par Diane traduisent en une chute historique, un recul à l’âge du feu survenu à la vitesse d’un éclair. Dehors, cependant, les gens sortent, se rassemblent dans le froid, créant des meutes urbaines éperdues, à peine entrevues.

Certains s’injurient, d’autres se battent carrément — l’ambiance se déchaîne, anomique. Privé de ses repères habituels, personne ne sait plus comment se comporter, remplir son existence. Collapsologique, le récit évoque une apocalypse fragmentaire, impossible à décrypter.

Métaphysique technologique

Un constat s’impose, néanmoins, en forme de révélation : sa technologie perdue, notre monde l’est aussi, qui tournait autour d’elle, comme la Terre autour du soleil. Privé de sa télévision, Max « ne comprend rien » et, privés de leur téléphone mobile, les gens ne savent plus quoi faire, où regarder, où donner de la tête : « Que nous reste-t-il à voir, à entendre, à ressentir ? » songe Martin à voix haute pour Diane, exprimant le malaise ayant frappé la civilisation new-yorkaise, pour le moins.

Flottant dans cette crise imprévue, dans l’espace-temps nouveau qu’elle esquisse, les esprits se perdent, le langage qui en est le reflet. Martin a beau citer Einstein en allemand, en anglais, en multiplier les extraits comme s’il s’agissait de mantras propres à faire la lumière, la situation reste obscure, lourdement anxiogène.

Plusieurs scénarios apocalyptiques sont d’ailleurs envisagés par lui, d’un piratage d’envergure à une guerre déclenchée par des drones devenus autonomes, en passant par la chute de météorites issues d’une pluie d’astéroïdes. Les réseaux tombés, l’imagination songe au pire.

L’issue du corps

La technologie éteinte, qui faisait écran au monde physique, le recouvrait d’un voile abstrait, désincarné, fantasmatique, projeté par notre hybris, les errements métaphysiques qui en sont à l’origine éclatent de façon violente. Le temps, l’espace réels reviennent, non médiatisés, et le contact des autres, direct, chargés d’être, d’exigences vitales qu’on avait refoulées comme étant ennuyeuses, éprouvantes.

Or, dans ces circonstances inédites, le salut viendrait d’un retour au corporel, tel que représentant la clé de notre présence au monde — notre boussole sensible, existentielle.

Tessa le sent, Tessa le sait, qui, après l’accident aérien qui aurait pu les tuer, elle et Jim, s’est empressée de faire l’amour avec lui dans les toilettes d’un hôpital, tendrement, ludiquement, en parlant, comme pour relancer leur vie.

Et qui à la fin du roman postule : « Est-il naturel, dans un moment pareil, de penser et de s’exprimer en termes philosophiques comme certains d’entre nous l’ont fait ? Ou est-ce qu’on devrait s’en tenir au pratique ? De la nourriture, un refuge, des amis, tirer la chasse d’eau si c’est possible ? Se concentrer sur les choses physiques les plus simples. Toucher, sentir, mordre, mâcher. Le corps n’en fait qu’à sa tête. »

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com