Les États-Unis et la censure des livres : avec Trump, toujours plus

Les États-Unis sont entrés dans les dernières heures précédant l'élection de celui ou celle qui dirigera le pays pendant les quatre prochaines années. Les résultats sont scrutés par une bonne partie du monde, tant la distance entre le candidat républicain et la prétendante démocrate est grande : Donald Trump, dont certains partisans s'étaient lancés dans une tentative de coup d'État après sa défaite en 2021, est devenu plus extrémiste sur bien des points.

Depuis 2020, les bibliothèques scolaires et publiques des États-Unis subissent une campagne de dénigrement de leurs collections : des citoyens, parents d'élèves ou non, estiment que certains titres devraient être mis hors de portée des enfants. Flairant la bonne affaire en période électorale, des gouverneurs d'États ont facilité cette contestation, par des lois consensuelles...

Une censure qui dure

Parce qu'ils abordent des thèmes particuliers (sexualité, violences racistes ou sexuelles), des événements historiques difficiles ou mettent en scène des personnes LGBTQIA+ ou racisés, des ouvrages deviennent les cibles de censeurs, aux États-Unis. Leur présence est contestée, au prétexte de la protection des plus jeunes, dans les collections des bibliothèques scolaires ou publiques.

Le modus operandi est simple : des adultes, parents d'élèves ou non, pointent les aspects « vulgaires » ou « pornographiques » d'un titre, en se basant sur des extraits, voire un résumé, et tentent de l'écarter des collections de l'établissement. Une procédure que des organisations conservatrices, à l'instar de Moms for Liberty — très active contre le droit à l'avortement et les droits des LGBTQIA+ —, encouragent et promeuvent.

À ce mouvement de la sphère publique s'est associé l'opportunisme politique de personnalités républicaines, incluant un certain nombre de gouverneurs d'État. Ron DeSantis (Floride), Greg Abbott (Texas), Brian Kemp (Géorgie), Spencer Cox (Utah) ou encore Kim Reynolds (Iowa) ont ainsi encouragé ce dénigrement des compétences des bibliothécaires par des lois, qu'ils ont proposées ou soutenues.

Le dernier bilan est éloquent : sur l'année scolaire 2023-2024, 10.046 tentatives de censure d'ouvrages ont été relevées par l'organisation non gouvernementale PEN America. Celle-ci, à quelques heures de l'élection présidentielle américaine, estime qu'il s'agit là de l'année la plus difficile pour la liberté de lire : 4000 titres ont été visés en quelques mois.

Évolution des cas de censures de livres aux États-Unis (PEN America)

L'ONG a analysé le contenu des 1091 références les plus contestées sur cette période, pour trouver que 44 % d'entre elles mettent en scène des personnages racisés, quand 39 % montrent des individus LGBTQIA+. Plus de la moitié des ouvrages (57 %) évoquent des thématiques liées à la sexualité. Près de 60 % sont spécifiquement écrits pour un lectorat composé d'adolescents ou de jeunes adultes, et leur permettent de se confronter au deuil et à la mort, au suicide, à la santé mentale, aux violences sexuelles ou à la consommation de drogue.

Autant de thématiques difficiles, que des récits permettent d'aborder sur le temps long, voire d'une manière pédagogique, avec l'accompagnement des bibliothécaires et professeurs.

Le trumpisme en action

Le mouvement de censure d'ouvrages s'est développé sous la présidence de Joe Biden, mais il trouve bel et bien son origine dans le trumpisme, le discours agressif et conservateur du 45e président des États-Unis.

En 2021, Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau de la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothèques américaines (American Library Association, ALA), nous expliquait que les premières attaques dérivaient d'un décret présidentiel de Donald Trump, pris en septembre 2020, sur les « concepts clivants ».

Ce texte prétendait lutter contre les stéréotypes ethniques et sexistes, mais empêchait en réalité toute évocation de ces discriminations, limitant de facto la lutte contre ces mêmes biais. Une stratégie politique que l'on retrouve par ailleurs dans les lois liberticides des différents États engagés dans la défense de la censure : écarter les ouvrages sur des problématiques sociales reviendrait à protéger les enfants de celles-ci...

Nouvelle dose d'extrémisme

La publication du bilan de PEN America tombe à pic, évidemment, pour l'élection présidentielle américaine. Donald Trump, dans son programme, n'évoque pas directement les ouvrages disponibles au sein des bibliothèques. Mais il annonce une politique éducative centrée sur « la connaissance et les compétences, pas la théorie critique de la race et la théorie du genre ».

Une référence aux programmes scolaires ou universitaires axés sur le racisme systémique ou sur la construction sociale du genre, et au rejet systématique de ces sujets d'étude et d'enseignement par Trump et d'autres figures républicaines. Plus loin, le programme rejette la « propagande gauchiste » et promet que les Républicains « supprimeront les subventions des écoles qui se livrent à l'endoctrinement politique de nos enfants avec l'argent des contribuables ».

À l'inverse, les établissements qui « enseignent les valeurs fondatrices de l'Amérique et de la civilisation occidentale » seront abondamment soutenus. Plus largement, Trump promet de « rendre » aux États les prérogatives liées à l'éducation, pour permettre à chaque territoire des États-Unis de mener sa propre politique en la matière. Le ministère de l'Éducation fédéral serait purement et simplement supprimé, avec pour conséquence une absence de contrôle.

Le programme de Donald Trump, résolument conservateur, laisse entrevoir d'autres mesures limitant la liberté d'expression sur certains sujets : il indique ainsi que les Républicains « valoriseront une culture qui célèbre l'aspect sacré du mariage, l'innocence de l'enfance, le rôle fondamental de la famille et des parents laborieux ». Ou quand l'art devient un instrument de propagande nationaliste...

Bien que particulièrement fourni (82 pages, contre 16 pour celui de Trump), notons que le programme de Kamala Harris, la candidate démocrate, n'évoque pas le sujet de la censure au sein des bibliothèques. En juillet dernier, elle avait pourtant souligné les différences politiques sur le sujet, entre son camp et celui des Républicains : « Nous voulons interdire les armes d'assaut, et ils cherchent à interdire les livres, vous imaginez un peu ? »

Photographie : « Que La servante écarlate redevienne une fiction », manifestation des femmes, le 2 novembre 2024 à Washington D.C. (Mobilus In Mobili, CC BY-SA 2.0)

