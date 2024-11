Les sélections 2024 des Prix BD BOUM

L’Académie des lettres du Québec dévoile la liste des finalistes concourant au titre de lauréat pour ses 4 prix littéraires : Alain-Grandbois, Marcel-Dubé, Ringuet et Victor-Barbeau. La poésie, le théâtre, le roman et l’essai sont ainsi représentés pour promouvoir la littérature et la culture québécoise.