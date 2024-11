Artistes, auteurs et intelligence artificielle : l'amour à sens unique

Les illustrateurs et illustratrices figurent parmi les premiers touchés par les logiciels d’IA générative. Pour produire une image, ces programmes puisent dans des milliards de visuels, souvent sans autorisation, sans mention de l’auteur et sans compensation financière, contrevenant ainsi aux droits d’auteur. Ces images nourrissent des applications qui, à terme, risquent de concurrencer le travail des artistes lésés, menaçant leur situation socioéconomique.

L’intelligence artificielle présente certes de nombreux avantages, mais il reste donc essentiel de garder en tête son revers.

Face à ce constat préoccupant, Illustration Québec propose un guide pour explorer les enjeux et impacts de l’IA générative dans la création artistique. Il met en lumière les risques de déshumanisation et de dévalorisation du processus créatif, ainsi que les dangers qui pèsent sur la profession d’illustrateur et sur le statut même d’artiste.

IQ cherche, avec cette publication, à informer, sensibiliser et alerter le public, les artistes et les utilisateurs d’images générées par IA sur les risques liés à cette technologie – dans le domaine de l’illustration, en mettant en lumière les enjeux éthiques, économiques et sociaux associés à cette technologie. L’IA générative, qui utilise des milliards d’images sans consentement des créateurs, génère de nouvelles illustrations à partir d’algorithmes sophistiqués, remettant en question les droits d’auteur et la rémunération des artistes.

Droits d’auteur et rémunération des illustrateurs : Le guide souligne que l’IA générative opère souvent en violation des droits d’auteur en reproduisant sans autorisation des œuvres originales. Les plateformes d’IA générative utilisent les créations d’artistes sans les créditer ni les rémunérer, compromettant ainsi la reconnaissance de leur travail. Ce processus, qui repose sur l’appropriation d'œuvres préexistantes, crée une offre d’images à bas prix, dévalorisant le travail des illustrateurs et diminuant leurs opportunités de contrat.

Dangers pour la profession : La prolifération des images générées par IA menace le statut professionnel des illustrateurs, précarisant leurs conditions de travail et dévalorisant leurs compétences. Avec l’augmentation des images produites par l’IA, les artistes risquent de perdre en visibilité et en reconnaissance, tandis que les utilisateurs de logiciels IA peuvent bénéficier d’aides ou de distinctions qui étaient auparavant réservées aux créateurs humains. La situation expose les jeunes artistes à un avenir où les perspectives sont limitées, accentuant le risque de désertion de la profession.

Conséquences pour les clients : Les entreprises qui optent pour des images générées par IA s’exposent à des risques juridiques et éthiques. L’usage d’illustrations produites par IA rend difficile la protection des droits sur ces images, risquant d’engendrer des problèmes de plagiat et de duplication incontrôlée. Les algorithmes tendent à reproduire des stéréotypes ou à manquer de diversité, ce qui peut nuire à l’image des entreprises clientes. Par ailleurs, le manque de discernement et de sensibilité de l’IA génère des contenus potentiellement en décalage avec les valeurs sociales et culturelles actuelles.

Préférer l’humain : Illustration Québec encourage les clients à collaborer avec des illustrateurs professionnels pour créer des œuvres uniques et pertinentes, issues d’une sensibilité humaine et d’une expertise que l’IA ne peut reproduire. Le guide rappelle l’importance de l’originalité et du contexte social dans le processus créatif, éléments qui confèrent une valeur ajoutée aux œuvres réalisées par un artiste.

IQ insiste sur l’urgence de réglementer l’usage de l’IA pour la création de contenus culturels et artistiques, afin de protéger les droits des illustrateurs et des artistes. Collaborer avec un illustrateur réel demeure la voie la plus sûre et la plus efficace dans un monde où l’image est centrale pour l’impact et le succès des communications.

L'illustration de couverture, reprise pour l'article, a été réalisée par Julien Posture.

