À quoi ressembleraient les personnages de Harry Potter dans Naruto ?

Reconnaissons que le contexte et les univers diffèrent sacrément : d'un côté, la sorcellerie britannique, de l'autre un Japon fictif inspiré de traditions ninja. Pourtant, les récits partagent quelques traits communs – ce qui les a certainement rendus aussi célèbres avec le temps.

Tant Potter que Naruto incarnent des personnages rejetés par la société, qui découvrent peu à peu leur place dans un monde dont ils se sont tout d'abord sentis exclus. Le premier est orphelin, vivant chez les Dursley, et découvrira à onze ans son appartenance au monde magique – et une célébrité le hissant au rang de légende. Naruto, pour sa part, est un enfant rejeté par les habitants de son village en raison du démon renard Kyûbi scellé en lui.

Chacun surmonte un passé lourd et une grande solitude, pour embrasser progressivement une destinée plus grande que leur vie d'enfant solitaire.

Tous deux suivent également une trajectoire initiatique similaire, où la découverte de soi implique lutte et dépassement. Harry se bat non seulement contre Voldemort, mais aussi contre le poids de sa propre destinée. Naruto, lui, affronte des adversaires tout en poursuivant un rêve : celui de devenir Hokage, le leader de son village, pour gagner enfin l'acceptation et le respect de sa communauté. Ou comment la persévérance l'emporte face aux préjugés... dès lors qu'on a des amis fidèles.

Que ce soit Ron et Hermione, aussi bien que Sakura et Sasuke, ces relations prennent un caractère essentiel, car elles enrichissent le parcours personnel de chaque héros. Tout en rappelant que même les personnages les plus forts ont besoin de soutien. Et par conséquent, les héros ont besoin d'opposants solides, à même de devenir de superbes traîtres, aussi bien que d'entretenir les rivalités.

La relation entre Harry et Draco Malefoy rappelle celle entre Naruto et Sasuke : tantôt rivaux, tantôt complices, ces personnages incarnent des contrepoids, opposant valeurs et parcours de vie différents. Cependant, malgré leurs différends, ces relations ambivalentes ajoutent de la profondeur aux deux récits et offrent une réflexion sur la diversité des parcours et des choix personnels.

Enfin, tant Harry que Naruto trouvent dans leurs mentors des figures tutélaires qui les guident, mais aussi des héritages qu’ils doivent assumer. Albus Dumbledore pour Harry et Jiraya pour Naruto incarnent des modèles qui les forment et leur transmettent des valeurs essentielles. Ces mentors jouent des rôles de guides et de pères de substitution, aidant les héros à construire leur propre moralité et à se préparer aux sacrifices inévitables qu'exige leur destinée.

Quant à la lutte morale implique de défendre le bien contre le mal, on la retrouve évidemment, mais elle ne constitute pas le plus important point commun entre les deux séries. Chacun possède son ennemi ultime : Voldemort prêt à tout pour instaurer son règne de terreur et de pureté de sang aussi bien qu'Orochimaru ou l’Akatsuki incarnent des menaces sérieuses pour la paix et la stabilité du monde des ninjas.

Les visuels ont été réalisés par le compte The AI Dreams

Crédits illustrations : modèle de langage, via The AI Dream

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com