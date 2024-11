La Grande Librairie : Bienvenue en Amérique

Ça veut dire quoi, être américain ? C’est la question que pose Ailleurs, chez moi (trad. Chloé Royer, Belfond), le nouveau livre de Douglas Kennedy. Il y poursuit une réflexion de près de 40 ans sur son pays, qu’il a regardé de loin avant de retourner y vivre, il y a une quinzaine d’années. Aux côtés de l’essayiste Eddy L. Harris, qui signe avec Confession américaine (trad. Grace Raushl, Liana Levi) une saisissante remise en cause du rêve américain, ils dialogueront autour de la figure de l’intellectuel aujourd’hui, dans des États-Unis… ô combien désunis.

Les États-Unis, le réalisateur et écrivain Marc Dugain y a vécu. Depuis La Malédiction d’Edgar, il en a traque les mythes, les légendes et les mensonges… Avec L'Avion, Poutine, l'Amérique… et moi (Albin Michel), qui est peut-être son livre le plus autobiographique, il imagine la vie d’un jeune banquier qui devient espion et écrivain. Il se fait aussi l’observateur d’une Amérique qui inquiète autant qu’elle fascine.

Un sujet dont pourra nous parler Katherine Pancol ! L’écrivaine aux plus de 6 millions de lecteurs est de retour avec Sous les platanes de Manhattan (Albin Michel), charmant récit de ses errances dans la ville de New York. Elle nous racontera aussi ses aventures américaines depuis les années 1970 en tant que journaliste, jusqu’à cette dernière campagne présidentielle qu’elle a suivie au jour le jour…

Le premier livre qu’il consacrait aux États-Unis, c’était sur Al Capone, il y a… 64 ans ! Autant dire que ce pays passionne Philippe Labro - qui a quand même couvert, pour le journal France Soir, l’assassinat de John F. Kennedy ! Avec Deux gimlets sur la 5e avenue (Gallimard), il dépeint une Amérique contrastée : romantique à souhait mais aussi hantée par des fantômes, de la guerre du Vietnam à l’effondrement des tours jumelles.

Nous nous demanderons aussi en quoi l’Amérique fait partie, tout Français que nous sommes, de notre imaginaire… et de notre littérature ! C’est ce que montrent avec tant de talent Marie Vingtras, dans Les âmes féroces (L’Olivier), et Bénédicte Dupré La Tour dans son premier roman Terres Promises (Éditions du Panseur). Elles nous plongent toutes les deux dans une Amérique fantasmée, de fiction et de papier !

Enfin, cette semaine, l’Amérique sera aussi en librairie ! Nous rencontrerons, à Vincennes, l’un des plus grands connaisseurs de la littérature du continent nord-américain : Pascal Thuot, cofondateur du Festival America et directeur de la Librairie Millepages.

Rendez-vous ce mercredi 6 novembre, à 21h, sur France 5. Et comme toujours, un extrait du livre des invités est à découvrir après l'article.

