La rentrée littéraire, belle et bien finie

Autoédition, oui, puisque les auteurs avaient quitté Bayard pour ouvrir Mr Tan and Co, leur maison d’édition en juin 2022, confiant six mois plus tard leur distribution à Interforum. Tête des 200 meilleures ventes pour cette semaine 43 (21 au 27 octobre) donc, une place qu’ils devraient conserver quelque temps…

Pour la suite, Freida McFadden continue cette envolée avec La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage (trad. Karine Forestier) : respectivement en 2e et 4e position, la romancière affiche 19.637 et 17.675 exemplaires écoulés. Un succès qui n’en finit pas.

Et entre-deux, ou plutôt entrant en 3e position, un autre auteur autoédité, Riad Sattouf — avec Les Livres du futur, sa propre structure dédiée à certains de ses projets. Moi, Fadi, le frère volé aligne 17.950 tomes, toujours le vent en poupe. On observe cependant que sur le podium des trois premières places, deux best-sellers échappent pour partie à la chaîne du livre. Inspirant ?

Et voici que son Éminence du puy du Fou surgit en 5e position : Philippe de Villiers avec Mémoricide emballe 13.664 lecteurs, avec ce son nouvel essai chez Fayard. Une entrée remarquée au milieu des fictions.

En place 6 et 7, on retrouvera des mangas – One piece édition originale t. 108 d’Eiichirô Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau) avec 12.846 petits pains vendus et le volume 13 de Spy X Family de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto) qui en allonge 11.656.

Avec son guerrier hivernal, Olivier Norek grimpe de 15 places pour prendre la 8e position : 10.427 ventes de son roman toujours en lice dans les prix littéraires. Il est suivi par La sage-femme d’Auschwitz d’Anna Stuart (trad. Maryline Beury), avec 10.354 exemplaires. Ce qui fait tout de même trois ouvrages dans les 10 meilleures ventes pour J’ai Lu, l’air de rien.

Enfin, Valérie Perrin ferme la danse : Tata paru chez Albin MIchel emballe 9894 lecteurs de plus.

Tops, Flop et marché

Mais, chers lecteurs, le moment tant attendu approche : le décompte hebdomadaire indique que seuls 39 ouvrages sont entrés dans le top 200 au cours de la semaine passée, avec, eh oui, Philippe de Villiers qui crée la surprise.

Notons tout de même et sans déplaisaisir que le manga Solo Leveling (trad. Sabrina Damoune) fait aussi une belle arrivée : le tome 15 paru en version collector et classique prend les 12e et 19e place juste comme cela, pour dire. Et s’écoule à 8462 et 6436 exemplaires. Juste devant le nouvel épisode de XIII (t.29), de Iouri Jigounov et Yves Sente : Moscow — Spaso House fait 4726 ventes pour sa sortie.

La meilleure progression, c’est Luz qui l’effectue : Deux filles nues grimpe de 120 places, pour se loger à la 63e. La plus grande dégringolade, c’est Holly Black qui l’effectue, sans luge : Le trône du prisonnier (trad. Leslie Damant-Jeandel) perd 110 places pour prendre la 184e. Mais pour la version collector du roman toutefois.

Quant aux données marché, elles n’ont toujours rien de réjouissant : la semaine 43 est en repli de 13 % en regard de l’an passé, pour ce qui est du volume de ventes, avec 5,58 millions d’exemplaires. Idem pour le chiffre d’affaires, c’est un repli de 11 %, à 70,25 millions €. Et le Top 200 représente 11 % du volume écoulé et 14 % en valeur. Vivement Noël…

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo :

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com