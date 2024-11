Jordan Bardella, le grand retour du Front national en librairie

« Amazon est agnostique et ne se privera pas de le mettre en vente. Peut-être pas de pousser le titre devant le nez les internautes, mais assurément, il sera bien présent », commente un libraire, observant avec consternation le mouvement de rejet de ses confrères. D’ailleurs, Ce que je cherche est déjà en tête des ventes Amazon… dans la catégorie Enquêtes. Et ce, par la magie qui comptabilise les précommandes.

Tous les libraires vendront Jordan, promis

Combien de libraires refuseront de vendre cet ouvrage ? Facile : aucun. L’article 1 de la Loi Lang stipule une obligation pour les détaillants de fournir gratuitement le service de commande à l’unité de livres, c’est-à-dire que tout client doit pouvoir commander un livre spécifique sans coût supplémentaire au-delà du prix de vente au public.

Conclusion, tout client qui se présente dans une librairie où l’ouvrage ne figure pas sur les tables le commandera sans aucune difficulté – sinon, probablement, une grimace de la part du commerçant. Et le libraire qui refuserait de procéder à la commande se mettrait hors la loi.

Ainsi, quand la librairie de Niort, qui fut parmi les premières à affirmer son refus de compter ce titre parmi les références de sa boutique, L’ombre du vent a ouvert la voie… à une grande confusion dans les médias.

“Censure” ? Un élément de langage politique

Personne ne censure en librairie : qu’on incline vers titre plus qu'un autre, cela s’appelle une ligne éditoriale. « C’est notre travail de sélection, ce qui fait aussi que chacune de nos librairies indépendantes est différente et qu’on ne propose pas tous les mêmes livres. C’est ce qui fait l’unicité et l’identité de nos lieux. Et personne n’estime alors que c’est de la censure », rappelle ainsi la librairie niortaise.

En somme, défendre des valeurs n’a rien à voir avec de la censure, bien au contraire, d’autant que le service au client continuera d’être assuré.

Que d’autres commerçants aient communiqué auprès de leur clientèle sur ce choix, aura provoqué un certain émoi et fait revenir à la charge cette idée de censure. Celle-là même qu'a brandie Jordan Bardella, voyant la publicité pour son ouvrage refusé par la régie de la SNCF Médiatransports. Une publicité censurée ? Très fort : l’effet Streisand arrive à Très Grande Vitesse et soudainement, il serait muselé.

Cela alors que ses passages télé depuis janvier dernier explosent. Dans le même temps, de nouvelles révélations concernant un probable emploi fictif sont dévoilées par Libération : le poste, qu’il n’aurait pas tant occupé en 2015 au Parlement européen aurait même conduit à truquer 1500 pages de documents. Et personne n'en parle ?

Vendre, c'est choisir, même pour les livres

Tout cela, Guillaume Bourrain le confirmait auprès de France bleu. Le vice-président de l’association des librairies indépendantes de Nouelle-Aquitaine : « Choisir des livres, on fait ça à longueur de journée. On ne peut pas tous les proposer dans les rayons. En France, il y a deux millions de titres disponibles, 800.000 considérés comme actif. Personne ne peut avoir tout ça en magasin. Donc, on fait des choix. »

Et de préciser : « C’est pour ça que cette polémique n’existe pas. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de censure des libraires. C’est vraiment une méconnaissance de notre travail. Si un client vient me demander un livre et qu’il est disponible dans la base de l’éditeur, on le commandera. »

Le délégué général du Syndicat de la Librairie française, Guillaume Husson, ne disait par autre chose à France Inter : « Le principe c’est la liberté du libraire de ne pas dire son assentiment. Il y a plus de 70.000 nouveautés par an en France et le travail du libraire c’est de sélectionner, faire des choix. Il y a des libraires qui vont exposer le livre de monsieur Bardella et d’autres non. Il n’y a rien de si extraordinaire que ça là-dedans. » Bon, les données sont fausses : en 2022, le nombre de nouveautés était de 38.743 titres en 2022 contre 36.819 en 2023, soit une baisse de 5 %. Mais dans le principe, on a compris le raisonnement

Rater des ventes, pas la bonne période

Alors cet ouvrage qui sera imprimé à 150.000 exemplaires, certains libraires assurent surtout s’être fait duper par l’éditeur. Méchant éditeur dont les représentants ont vendu un ouvrage « sous X », c’est-à-dire, sans en révéler le contenu.

Dans Nice Matin, on cite une libraire qui aurait donc commandé sans savoir. Idem pour le gérant de la librairie du Cap (Saint-Laurent-du-Var, au sud-ouest de Nice), Laurent Parez le confirme : « C’est un non-livre. Écrire ses mémoires à 29 ans… Mais on n’a pas eu le choix, on nous l’a vendu sous X. Vous connaissez beaucoup de métiers où un fournisseur vous dit d’acheter un produit sans dire ce que c’est ? »

De fait, l’attrait commercial l’aura emporté, précise-t-il. S’il n’avait pas passé commande, le risque était grand que de passer à côté d’un titre important, avec un fort potentiel de vente. Avec un chiffre d’affaires pour en recul de 1,8 % sur les 10 premiers mois de 2024 pour l’ensemble des points de vente français, le pari était compliqué (données : Edistat).

Et le libraire de poursuivre : « On s’est dit que ça aurait pu être Inoxtag ou Kamala Harris. On serait passé à côté de quelque chose. » Deux exemples étonnants et deux auteurs difficilement projetables chez Fayard, quand on connaît la maison, mais le principe demeure. Et ce, même si l'argument mercantile ne prend pas chez tous les vendeurs. À ce titre, Amazon vendra l'ouvrage, mais aucun site de libraire en ligne n'est pour l'heure intervenu sur le sujet : le e-commerce, cette solution discrète...

Près de 15 ans sans FN en librairie...

Car ce qu’il importe surtout de prendre en considération, c’est qu’en publiant ces Mémoires, l’éditrice de Fayard, Lise Boëll remet le pied à l’étrier d’un parti politique tenu éloigné des librairies depuis près de 15 ans. Bien entendu, le nom de Vincent Bolloré est désormais attaché tant à cette publication qu’à la maison d’édition. Plus largement, le milliardaire breton est propriétaire du groupe Hachette Livre, dont Fayard fait partie.

Et bien entendu, l’arrivée du livre de Jordan Bardella prête à sourire. D’abord, on s’interroge sur le contenu d’un auteur si jeune : on n’est pas sérieux quand on a 17 ans, mais qu’a-t-on bien à raconter quand on a 13 années de parcours politique ? Peut-être des confessions sur la période au Parlement européen, justement ?

Mais surtout, la dernière publication d’un dirigeant du parti d’extrême droite remonte à l’époque où le Rassemblement national s’appelait Front national. C’était pour Pour que vive la France, paru en février 2012 aux éditions Jacques Granchier.

Un petit succès aux 8239 ventes (soit près de 124.000 € de chiffre d’affaires), que la candidate à la présidentielle de l’époque avait même diffusé gratuitement en numérique sur la toile. Assurément un moyen promotionnel pour faire la publicité du titre et encourager les lecteurs à se précipiter en librairie.

Plus d'imprimatur pour Marine Le Pen

Sauf qu’entre temps, Marine Le Pen perdit son éditeur historique – Granchier avait publié en 2006 À Contre flots, réédité en 2011, un « ouvrage autobiographique, dont la tonalité intimiste tout comme la franchise sont très inhabituelles ». À partir de 2016, elle devenait éditorialement SDF, alors qu’elle tentait de placer son nouvel ouvrage.

À l’époque, un éditeur justifiait ces refus, pas même accompagnés de lettres, par « la crainte d’un flop en librairie [car] son image est encore trop sulfureuse ». Mais également, en soulignant que « ça pourrait faire fuir certains auteurs ». Une situation de persona non grata qui s’est reproduite en 2021, comme l’avait révélé ActuaLitté.

Cette année-là, alors que se profilait la fin du mandat d’Emmanuel Macron, la candidate RN faisait le tour des popotes. « Elle a proposé un ouvrage qui s’inscrit dans la perspective évidente de l’élection présidentielle », nous assuraient plusieurs maisons. Chacune ayant opposé une fin de non-recevoir. L’entourage de Marine Le Pen démentait nos informations, évoquant alors « un tissu de mensonges inventés de toute pièce », sans pour autant nous avoir contactés officiellement… ni officieusement du reste.

Jordie : “Dur, dur d'être préféré ?”

Autre époque, autres mœurs : voici que par la magie des recrutements et transferts dans l’édition, grâce au jeune prodige Jordan, le RN, renoue avec l’industrie du livre. Une telle personnalité ne ferait-elle plus fuir les auteurs de la maison où elle serait publiée ? La présence de Philippe de Villiers le confirme : Mémoricide est paru chez Fayard ce 25 octobre et aligne déjà 13.664 ventes.

Après tout, si l’on est entre proches, pas de fuite des cerveaux à redouter. Et voilà de quoi relancer amplement la question d’une extrême droitisation de la maison Fayard — fondée en 1857. Donc d’une volonté prêtée à Vincent Bolloré que de mener un combat idéologique en favorisant des ouvrages reflétant ses propres convictions politiques.

Mais peut-être que plus simplement, Bardella est plus bankable que Marine Le Pen, donc commercialement plus attractif. Car aucun doute : le président du Rassemblement national réalisera bien plus que les 8000 et quelques exemplaires écoulés par celle qui siège aujourd’hui comme députée à l’Assemblée nationale.

L'effet Bolloré... n'existe qu'à droite ?

Alors oui, on accusera, la bollorisation de l’édition — de Fayard, pour l’heure : on attend toujours de voir ce qu’il adviendra des quatre autres maisons littéraires de Hachette Livre, Calmann-Levy, Stock, JC Lattès et Grasset. D’ailleurs, plusieurs députés l’ont dénoncé dans une tribune récente.

Clémentine Autain, Alexis Corbière et Sophie Taillé-Polian (groupe écologiste et social) signaient dans Le Nouvel Obs un texte saignant voilà une semaine : « [C]'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un éditeur faisant partie d’un pôle puissant, le premier de France en chiffre d’affaires, est placé sous la coupe idéologique de la droite dure. Un outil massif de conquête de l’opinion est sur pied », affirment-ils.

« Au sein des maisons, des éditeurs se battent au quotidien pour défendre leurs auteur.es et leurs choix éditoriaux. Elles et ils résistent au diktat de la rentabilité à tout prix et aux pressions, ouvertes ou insidieuses, des actionnaires qui menacent le sens même de leur travail. Mais pour combien de temps ? »

Publier Bardella, un crime ?

Les inquiétudes se comprennent et les moyens financiers disponibles laissent craindre le pire. Question : si Gallimard avait publié Bardella, aurait-on sonné l’hallali contre le groupe éditorial ? La maison aurait-elle été plus légitime à le faire ou n’aurait-on pas manqué de rappeler qu’après tout, avait été projetée la réédition des pamphlets de Céline ?

Et que, des Drieu La Rochelle avaient abondamment suivi les consignes du régime de Vichy — jusque dans la censure, au sens premier, de textes dissonants d’avec l’idéologie en vigueur ? Ou même que les salariés juifs ait été licenciés, comme le rappelait Le Monde.

Doit-on en conclure que publier Jordan Bardella est un crime ? Et que ce président de parti n’a pas le droit de publier un ouvrage, parce que d’extrême droite ? La justice sera saisie et s’emparera du texte s’il présente des éléments condamnables — fait hautement peu probable.

L'argent, les nerfs et la guerre

De toute évidence, la promiscuité entre Bardella et la galaxie Bolloré a facilité ce coup éditorial, nul ne le contesterait. Mais n’est-ce pas là le problème originel, dans un pays où l’on brandit la liberté d’expression, mais pas pour tous ? N’existe-t-il pas des maisons publiant des auteurs d’extrême gauche, peut-être même radicaux, dont les textes ne trouveraient aucune écoute ailleurs dans l’édition ?

Regrette-t-on que des auteurs soient publiés parce qu’ils incarnent des idées qu’on réfute et qu’à ce titre, ils doivent être muselés ? Déplore-t-on qu’un milliardaire breton possédant un groupe éditorial finisse par leur accorder une place refusée pour que s’exprime leur déplaisante parole, mais tout aussi fondée que d’autres ?

Ou, par une tournure des plus hypocrites, reproche-t-on à demi-mots qu'une maison d'édition fasse de l'argent avec des personnalités d'extrême droite ? Car, dans ce cas, pourquoi n'avoir pas publié Marine Le Pen chez Fayard... sinon à considérer que son livre se vendrait moins bien ?

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com