Pour 2024, Lettres du monde nous souhaite De beaux lendemains

Ce festival, qui s’engage à faire résonner la littérature au-delà des frontières géographiques et culturelles, met cette année l'accent sur la manière dont la littérature peut nous aider à comprendre et réinventer notre futur.

Une soirée d’ouverture avec Lola Lafon

Le festival s’ouvrira en beauté avec une soirée dédiée à Lola Lafon au Rocher de Palmer à Cenon. Accompagnée par le musicien Olivier Lambert, l’autrice nous plongera dans Un état de nos vies, une performance littéraire et musicale explorant le pouvoir des mots et leur double signification. Cet événement, promettant d’allier réflexion et émotion, est l’un des temps forts de cette édition.

Autre moment phare, la rencontre entre l’écrivaine Nina Bouraoui et la chanteuse Souad Massi. Ensemble, elles proposeront une lecture musicale autour de Grand Seigneur, une œuvre dédiée au deuil et à la mémoire paternelle. Ce concert-lecture, teinté de douceur et de profondeur, se déroulera le 20 novembre au Rocher de Palmer, et promet de toucher le public en évoquant des thèmes universels tels que la perte et la résilience.

La littérature rencontre le cinéma

Le festival proposera également un cycle Le Cinéma des Écrivains, avec des projections suivies de discussions. Parmi les films sélectionnés, Le Terroriste de Gianfranco de Bosio sera projeté à Bordeaux, offrant l’occasion de dialoguer avec l’auteur Valerio Varesi sur les thèmes de la résistance et de l’engagement. À Niort, la projection de Father’s Day de Kivu Ruhorahoza sera suivie d’un échange avec Beata Umubyeyi Mairesse, soulignant l’approche multidimensionnelle de Lettres du Monde.

Le 21 novembre, le festival propose une journée d’étude dédiée aux impacts des intelligences artificielles dans l’édition, rassemblant éditeurs, traducteurs, bibliothécaires et étudiants. Ce rendez-vous, en partenariat avec ALCA et MATRANA, permettra d’aborder les évolutions technologiques dans le domaine du livre et de la culture, ouvrant un dialogue nécessaire sur les enjeux éthiques et économiques de ces nouvelles pratiques.

La diversité au coeur du projet

Parmi les invités, l’islandais Jón Kalman Stefánsson, la romancière Gisèle Pineau, et le portugais José Vieira offriront au public des échanges enrichissants autour de leurs œuvres et de leurs univers littéraires singuliers. En parallèle, des parcours de sensibilisation littéraire sont proposés aux jeunes dans plusieurs lycées et universités de la région, poursuivant l’objectif du festival d’éveiller la curiosité et de promouvoir la diversité culturelle.

Avec De Beaux Lendemains ?, Lettres du Monde 2024 promet d'être une édition résolument tournée vers l’avenir, cherchant dans les mots et les récits d'aujourd'hui des réponses aux questions de demain.

