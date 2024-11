Gisèle Sapiro, Sabine Wespieser et Richard Pak sur France Culture

Les midis de culture, avec Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h00 à 13h30

Lundi 4 novembre

12h / La critique : Littérature - Spéciale Goncourt

Madelaine avant l'aube de Sandrine Collette (JC Lattès)

Houris de Kamel Daoud (Gallimard)

Jacaranda de Gaël Faye (Grasset)

Archipels d’Hélène Gaudy (L'Olivier)

Avec Virginie Bloch-Lainé et Elise Lépine

13h / La rencontre : Mathias Enard, romancier (prix Goncourt 2015 pour son roman Boussole) et producteur de l’émission « La Conversation littéraire » sur France Culture, pour son livre Mélancolie des confins : Nord chez Actes Sud

Jeudi 7 novembre

12h / La critique : BD

Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d'Eadweard Muybridge de Guy Delisle (Shampooing/Delcourt - 23/10)

La Camarade Coucou d'Anke Feuchtenberger (Futuropolis - 09/10)

Avec Catherine Robin et Victor Macé de Lépinay

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 4 novembre : Comment devenir un écrivain mondial ?

Avec Gisèle Sapiro pour Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? (Gallimard/ EHESS)

Mardi 5 novembre : “Country Girls”, la trilogie inaugurale d’Edna O’Brien

Avec l’éditrice Sabine Wespieser et la comédienne Emmanuelle Devos

Mercredi 6 novembre : Avec Ludovic Villard pour Cartilages (Le Castor Astral)

Jeudi 7 novembre : Avec Richard Pak pour La firme (Ateliers EXB)

Vendredi 8 novembre : Dans la bibliothèque de Nacera Belaza

Questions du soir, avec Quentin Lafay

Du lundi au vendredi de 18h à 20h

Lundi 4 novembre

18h20 / Le débat : Faut-il réformer les prix littéraires ?

Clémentine Goldszal, journaliste et critique littéraire, juré du Prix des lectrices Elle

Camille Laurens, écrivaine et membre de l’Académie Goncourt

L'instant poésie

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

L'instant poésie de Keren Ann

Réalisation : Cédric Aussir

Une collection conçue par Camille Renard

Conseillère littéraire : Céline Geoffroy

Prise de son, montage, mixage : Benjamin Vignal et Maxime De Peretti de la Rocca et Bruno Mourlan

Assistante la réalisation : Céline Schaeffer

Chanteuse et compositrice, Keren Ann partage et commente 20 poèmes parmi ceux qui l'accompagnent dans son parcours de vie et d'écriture. Chacun est interprété par un comédien ou une comédienne et se donne à entendre au travers d'une expérience sonore immersive.

Lundi 4 novembre : “Je m’écris” d’Andrée Chedid, lu par Tania De Montaigne, de Rythmes publié aux éditions Gallimard, 2018

Mardi 5 novembre : Extrait de L’Europe, prophétie de William Blake, lu par Julie Sicard, traduit par Pierre Leyris, 1794

Mercredi 6 novembre : “Ne plus partager” de Paul Éluard, lu par Blade Alimbaye, de Capitale de la douleur ; l’amour la poésie publié aux éditions Gallimard, 2023

Jeudi 7 novembre : “Jours blancs” de Leah Goldberg, lu par elle-même et Marion Malenfant, publié par Yamim Levanim, 1932

Vendredi 8 novembre : “Pensées d’un promeneur reykjavikois” de Sjon, lu par Arthur Nauziciel, de Figures obscures poèmes, avec Catherine Eyjólfsson, publié aux éditions Cahiers de Nuit, 2000

La conversation littéraire, avec Mathias Enard

Le samedi de 15h à 16h

Entretien avec la romancière et journaliste Delphine Minoui qui publie Badjens aux éditions du Seuil, ainsi que Reporter de guerre aux éditions Bayard

Rejointe en seconde partie par la poétesse Atieh Attarzadeh qui publie Je respire sous la pierre aux éditions Bruno Doucey

Ainsi que la traductrice Farideh Rava

Samedi Fiction/Lecture/Poésie, coordonné par Blandine Masson

Le samedi de 21h à 22h

Quand je ne dis rien je pense encore de Camille Readman Prud’homme

Réalisation Sophie-Aude Picon

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Lecture musicale d’une œuvre de la poétesse québéquoise candidate pour le Prix Paul Claudel 2025

Enregistrée dans le cadre des rencontres de Brangues au château de Paul Claudel, le 30 juin 2024

« Quand vous n'êtes qu'avec vous-même (mais pas tout à fait : quand dans les rues, les parcs, les magasins, les cafés, le métro, il y a des gens autour mais personne avec vous), vous gardez le silence mais vous pensez toujours, vous pensez à ce que vous avez fait et oublié hier, vous pensez à la ressemblance entre celui que vous venez de croiser et un autre que vous avez connu, aux raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie d'aller là où on vous attend. vous reprenez la dernière conversation que vous avez eue avec votre sœur, mais vous rajoutez ce que vous n'avez pas su dire. »

En fragments comme autant de conversations silencieuses avec soi, avec un autre imaginé ou réel, Camille Readman Prudhomme déplie une langue poétique qui oeuvre avec délicatesse et une apparente simplicité à creuser en nous-mêmes. Gestes, pas, sensations, regards, rêveries deviennent ainsi des images singulières qui nous extraient du quotidien et de l’évidence.

Lue par Louise Chevillote

Mise en musique: Léonie Pernet

Équipe de réalisation : Djaisan Taouss, Jérôme Cazamayou, Eric Villenfin, Sophie Pierre

Camille Readman Prud'homme, née à Montréal en 1989, a remporté en 2018 le prix du public de la revue littéraire Moebius pour son texte « Majesté ? », puis, en 2022, le Prix des libraires du Québec, catégorie Poésie et le prix Alain-Grandbois avec son premier recueil Quand je ne dis rien je pense encore. Elle a également publié quelques poèmes dans les revues Zinc et Moebius.

Photographie : illustration, Martin Hesketh, CC BY 2.0

