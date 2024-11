« Les traumas psychiques font partie de la vie, mais ils ne doivent pas être une condamnation à perpétuité. » Qu’est-ce qu’un trauma ?

Comment affecte-t-il notre corps ? Quels en sont les symptômes ? Peut-on en guérir et s’en prémunir ? Anxiété, dépression, douleurs physiques, fatigue et maladies chroniques, alcoolisme, toxicomanie ou comportements à risque sont pour la plupart les conséquences d’accidents, de catastrophes ou de traumatismes survenus dans le passé et bien souvent dans l’enfance.

Ce sont également les signes visibles de ce qu’on appelle aujourd’hui un Syndrome de Stress Post Traumatique.

Après le succès planétaire de son ouvrage Réveiller le tigre, Peter Levine nous donne, dans ce petit guide essentiel, les clés de la guérison des traumas avec des explications claires et un programme en 12 phases, issu de la Somatic Experiencing® qu’il a créée.

Chaque phase est accompagnée d’exercices guidés et d’audios téléchargeables. (Titre original : Healing Trauma: A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body)

Les éditions Quantum Way nous en offrent les premières pages en avant-première :

Peter Levine est docteur en biophysique médicale et en psychologie. Psychothérapeute spécialiste des traumatismes psychiques, il a créé la Somatic Experiencing®, une approche de guérison des traumatismes basée sur la conscience du corps. Il a également fondé le Somatic Experiencing Trauma Institute.

