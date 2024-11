Lorraine : écrire et traduire l'Inde avec Puja Changoiwala

Initié en 2018 par l’UFR Arts, Lettres et Langues de Nancy et l’IUT Nancy-Charlemagne, le projet ARIEL (Auteur.e en Résidence Internationale En Lorraine) vise à promouvoir la culture littéraire internationale dans le Grand Est.

Accueillant chaque année un auteur étranger pour une résidence de quatre mois, il est parrainé par l’écrivain et cinéaste Philippe Claudel qui soutient depuis sa création cet échange culturel. La personne sélectionnée reçoit mensuellement 2000 € en droits d'auteur et bénéficie d'un hébergement gratuit à Nancy, ainsi que de la prise en charge de ses frais de déplacement et de visa liés à la résidence.

Dire l’indicible

Pour cette édition, l’Université de Lorraine a sélectionné Puja Changoiwala, journaliste reconnue pour ses reportages dans des médias internationaux tels que BBC, The Guardian et National Geographic. Elle est également l’autrice de The Front Page Murders et Gangster on the Run, ouvrages de non-fiction consacrés aux thématiques de la justice et de la rédemption. Dans le premier, elle retrace d'ailleurs une série de meurtres qu’elle a elle-même couverte en tant que journaliste.

Homebound, son premier roman, met en lumière le drame des déplacements forcés en Inde pendant la crise du COVID-19, en suivant Meher, une jeune aspirante journaliste, dont le regard révèle les vies effacées des familles exilées de Mumbai. Les enquêtes de l’autrice en tant que journaliste prennent ici une résonance nouvelle sous sa plume de romancière.

Cet ouvrage conjugue sa vocation de journaliste et sa volonté de donner une voix aux oubliés, révélant une réalité brutale tout en insufflant une puissante dimension sociale à son œuvre.

Écrire, traduire, et partager

Pendant sa résidence, l'autrice travaillera sur son prochain roman tout en menant des actions de médiation culturelle dans le Grand Est, auprès d'étudiants, collégiens, lycéens et du grand public. Elle supervisera également la traduction collaborative de son premier roman, en partenariat avec des étudiants de l’Université, en vue d'une publication en France.







Un texte inédit, inspiré de Nancy ou de la Lorraine, viendra enrichir le catalogue des ÉDUL (Éditions de l’Université de Lorraine) avec un numéro consacré à l'autrice, rejoignant les œuvres de Mark SaFranko, Laura Fusco, Mohale Mashigo, Jan Carson et Slata Roschal.

Cette initiative pourrait aboutir à un recueil de textes courts reflétant des perspectives internationales sur la région, traduit par des étudiants avancés sous la supervision de leurs enseignants. Avec cette résidence, l’Université de Lorraine entend favoriser les échanges littéraires et renforcer l’accès à des œuvres internationales pour un public diversifié dans le Grand Est.

Connue pour ses collaborations artistiques dépassant le champ littéraire, l'autrice a participé à un documentaire pour Netflix et voit ses deux œuvres de non-fiction en cours d’adaptation au cinéma. Combinant investigation journalistique et approche fictionnelle, elle entend explorer l'avenir de l'Inde tout en éclairant son présent.

Sa résidence d'auteur dans le Grand Est lui offrira l'occasion de promouvoir son roman et de mener des recherches pour son prochain ouvrage, Pride Dominion, qui se déroulera dans l’Inde de 2075. Ce futur roman mêlera fiction et réalité pour dévoiler les enjeux actuels de la société indienne.

Sélectionnée après un appel lancé auprès d'écrivains anglophones, l'autrice indienne, lauréate du prix Red Ink pour l’excellence dans le journalisme indien en 2019, d’une distinction pour sa couverture de la crise du COVID-19 en 2021, et d'un prix de journalisme décerné par l'Association des Journalistes d'Asie du Sud (SAJA) en 2022, rejoint cette année le programme de résidence ARIEL.

Ce séjour s’inscrit dans la continuité de précédentes résidences ayant déjà reçu un auteur américain, une artiste italienne, une écrivaine sud-africaine, une auteure nord-irlandaise et une poétesse germano-russe. Le nouvel appel à candidatures pour l’édition 2025-2026 vise une personne écrivant et publiant à la fois en arabe et en anglais.

Crédits Image : projet Ariel, Université de Lorraine, Puja Changoiwala

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com