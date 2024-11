Un marathon de poésie en pleine exposition, à Paris

Chaque année, le fonds de dotation Reiffers Art Initiatives invite une figure de l’art contemporain international à accompagner, et parrainer un artiste émergent de la scène française. De ce duo naît une collaboration artistique, exposée pendant Art Basel Paris, une foire internationale d’art contemporain.

Une collaboration haute en couleur

Et c’est Ugo Rondinone, artiste suisse installé à New York, qui assurait le rôle de mentor cette année. À travers ses peintures, sculptures, installations, vidéos et performances, Ugo Rondinone construit des réflexions intenses sur la nature et la condition humaine. Ses formes hybrides, inspirées aussi bien des références classiques que modernes, ont séduit le monde entier. Ses œuvres sont aujourd’hui exposées à Venise, Francfort, Wonju, Genève ou encore Paris.

Sa sensibilité artistique s’est portée sur Tarek Lakhrissi, qu’il a choisi pour parrainer. Artiste plasticien et poète, le jeune talent déploie son art à travers divers médiums, de l’écriture à la performance, en passant par la vidéo et la sculpture. Son travail puise dans la poésie, la culture populaire et les émotions, et redéfinit un imaginaire libérateur.

Découverte de nouvelles voix

Ensemble, les deux artistes ont créé « Who is afraid of red blue and yellow », actuellement exposée à Reiffers Art initiatives, dans le 17e arrondissement de Paris. C’est sur cette même scène que sont invités nombre de poètes à se produire le samedi 16 novembre 2024, de 14 h à 20 h.

« L’idée de prolonger cette expérience à travers des lectures théâtralisées paraît être une évidence », confient les équipes de Reiffers Art Initiatives. Un projet en concordance avec la sensibilité poétique du co-créateur de l’exposition.

Miguel Bonnefoy, Prix de l’Académie Française

De nombreux auteurs ont répondu présents. Miguel Bonnefoy, dont le dernier ouvrage Le rêve du jaguar (Rivages) a obtenu le Prix de l’Académie Française, donnera vie à ses textes, aux côtés de Martin Desinde, Heloise Brezillon, Selim-a, Stephanie Vovor, Thomas Lélu...

Mais cet événement offre également l'opportunité de découvrir de nouvelles voix : des amateurs et passionnés de poésie pourront s'exprimer en open mic, contribuant ainsi à l’activation poétique des œuvres.

Crédits image : Tarek Lakhrissi et Ugo Rondinone à Reiffers Art initiatives pour inaugurer leur collaboration. © Stéphane Gallois / Reiffers Art Initiatives

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com