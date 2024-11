La cuisinière préférée d'Alsace mitonne un tour des saveurs

À bord de sa Vespa, Suzanne Roth nous embarque dans un tour culinaire des 27 pays de l’Union européenne, et propose des recettes qui se savourent aussi bien avec les yeux qu’avec les papilles. Son livre invite à explorer chaque pays en trente minutes (de préparation) en moyenne, avec des introductions qui capturent l’âme des plats et mettent en avant les ingrédients locaux, les racines historiques et les influences multiples des cuisines présentées.

Chaque recette devient ainsi une porte d’entrée pour un voyage gustatif, riche en découvertes et en saveurs typiques de chaque pays.

Et côté goûts, il y en a pour tout le monde ! Pour le tonton qui ne jure que par la viande en sauce, la cousine végétarienne, et même les enfants qui persistent à refuser tout ce qui est vert. Afin de sublimer la fin du repas, une section dessert vient combler les becs sucrés avec des douceurs qui séduiront aussi bien les amateurs de pâtisseries que les gourmands occasionnels. De quoi faire le tour de l’Europe, une assiette à la fois !

Ce livre de recettes est illustré par Ange Mercuri, qui se dit fier de ses origines corses et alsaciennes. En tant que graphiste, il conçoit couvertures et maquettes pour la maison d’édition strasbourgeoise La Nuée Bleue. Son blog professionnel révèle un vif intérêt pour des projets ouverts sur le monde, où il partage ses créations et ses collaborations.

L’ouvrage, léger et facile à transporter, trouvera sa place dans nos valises ou sacs de vacances, parfait pour explorer en famille des spécialités de pays encore inconnues. Les pages, aérées et claires, rendent enfin accessibles des recettes souvent impressionnantes, celles-là mêmes qui nous intimidaient et que nous hésitions à tenter. Mais n'oublions pas que tout le monde peut cuisiner, et c'est peut-être l'espoir que l'autrice semble vouloir éveiller en chacun de nous.

Le goût de l’Alsace en livres

Suzanne Roth mijote depuis des années un savoureux héritage culinaire qui plonge ses racines dans le terroir alsacien. Cette cheffe d’orchestre de la gastronomie du Sundgau a su faire bouillir d’idées les fourneaux de l’édition, en offrant des livres comme Les Petits Gâteaux d’Alsace et Le Livre de Cuisine des Alsaciennes, véritables plats de résistance pour tous ceux qui souhaitent croquer dans l’authenticité de la cuisine régionale. Ces ouvrages sont garnis de recettes typiques, des kougelhopfs aux bredeles.

Elle s’est vue décerner plusieurs distinctions pour sa contribution à la gastronomie régionale, et son engagement dans la transmission des traditions culinaires. En 2011, elle reçoit le Grand Prix de la littérature culinaire de l’Académie nationale de cuisine, soulignant son talent pour sublimer les recettes du terroir.

Deux ans plus tard, elle est honorée par le Bretzel d’or, qui récompense les personnalités ayant marqué la culture alsacienne. Son parcours est également couronné par le titre de chevalière du Mérite agricole, une reconnaissance officielle de son dévouement à préserver le patrimoine culinaire et à le partager avec les nouvelles générations.

Grâce à une démarche à la fois passionnée et méthodique, Suzanne Roth s’est imposée comme une figure incontournable de la cuisine alsacienne, alliant authenticité et modernité. Ses ouvrages et sa reconnaissance contribuent à ancrer l’importance des traditions culinaires, tout en ouvrant le public à une vision européenne de la gastronomie. Elle rappelle ainsi combien les racines culturelles et les saveurs régionales enrichissent le patrimoine culinaire.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com