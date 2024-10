La femme africaine innove, crée, entreprend

Cylia Sakina Lateb, écrivaine, conférencière et entrepreneure, est diplômée en biologie, journalisme et puériculture. Elle dirige par ailleurs l’agence de communication et média Talwith Mediacom.

Elle se passionne également pour l’écologie, le développement durable, les cultures autochtones et l’éducation spécialisée. Lors de la 6e édition (1 juin 2024) du Salon du livre de l’enfant à Boudjima, elle prenait d'ailleurs part à une conférence-débat sur l'apprentissage chez les enfants.

C'est à son initiative que l’Union des écrivaines africaines voit le jour. Le projet en est à ses débuts et se donne pour principal objectif « la valorisation de la culture africaine autochtone afin d’apporter une valeur ajoutée à la littérature internationale. Aussi, nous avons regroupé l’ensemble des ligues, associations, fédérations... livresques et culturelles Africaines sous la bannière de l’UEA, afin de peser sur la balance de la littérature universelle ».

Le siège principal se tient à Alger en Algérie tenu par l’autrice elle-même, il existe tout de même des représentants dans tout le continent. Pour l’instant la structure ne dispose d’aucune subvention étatique ou régionale. L’autrice portera la voix de ces futurs talents à travers des actions féminines, artistiques, littéraires, culturelles, éducatives...

Cylia Lateb nous mentionne le fait que : « Les clubs de lecture, d’écriture et les résidences d’écriture ont débuté le mois dernier. Les conférences et séminaires relatifs à la protection du patrimoine africain, à la culture autochtone africaine et à la littérature féminine continentale seront lancés en début d’année prochaine. »

L’adhésion à l’Union des écrivaines africaines (UEA) est ouverte à toute personne ayant une expérience dans le domaine littéraire et désireuse de promouvoir les arts et la culture africains. Le processus d’admission est basé sur un dossier administratif simple en contactant l’autrice directement.

« L’UEA a été créée pour mettre en valeur les actions créatives féminines africaines. La femme africaine innove, crée, entreprend... mais son action est dispersée et éparpillée. Cette union vise à fédérer, rassembler et unir toutes les entreprises féminines africaines dans divers domaines », précise Cylia Sakina Lateb.

