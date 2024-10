Libraire un jour, libraire toujours ?

L'École de la Librairie (appelée précédemment ASFODEL puis INFL) a formé plus de 10.000 personnes depuis 1972 et souhaite savoir ce que sont devenu.e.s ses apprenant.e.s, qu’il s’agisse des anciennes et anciens passés par le Centre de Formation des Apprentis ou en reconversion professionnelle.

Début 2025, une étude en ligne permettra à L'École de la Librairie d’interroger ses alumnis sur leur parcours professionnel. Une plateforme leur sera dédiée à partir de septembre 2025. En amont, pendant l’automne 2024, il s’agit de constituer la base de contacts qualifiés des destinataires du futur questionnaire.

Ce vaste chantier a nécessité de mobiliser l’ensemble des partenaires naturels de la librairie francophone (syndicats, groupements et associations de libraires, structures régionales, nationales et internationales du livre, etc.) qui ont accepté de relayer la communication de L'École de la Librairie pour ce grand projet d’enquête professionnelle sur les libraires en France.

Lien du formulaire pour constituer la base de contacts qualifiés des libraires.

Crédits photo : Librairie Durance à Nantes - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com