Le programme complet de la 42e Foire du livre de Brive

Après une 41e édition présidée par Florence Aubenas, le maire de Brive, Frédéric Soulier, a choisi Jérôme Garcin pour ce rôle.

La Foire réunira de nombreux auteurs en vue de la rentrée littéraire 2024 et sélectionnés pour les prestigieux prix d’automne : Gaël Faye, Miguel Bonnefoy, Sandrine Collette, Kamel Daoud, Thibault de Montaigu, Maylis de Kerangal, Philippe Jaenada, Étienne Kern, Emmanuelle Lambert, Alice Zeniter, Carole Martinez, Olivier Norek, Jean-Noël Orengo…

Seront également présents des habitués de la Foire comme Laure Adler, Jacques Attali, Frédéric Beigbeder, Philippe Besson, Michel Bussi, David Foenkinos, Douglas Kennedy, Amélie Nothomb, Bernard Werber, ainsi que des auteurs tels qu’Emma Becker, Cécile Coulon, Sonja Delzongle, Raphaëlle Giordano, Hervé Le Tellier, Véronique Olmi, Marie Pavlenko, Valérie Perrin, Mazarine Pingeot, Carène Ponte et Abdellah Taïa, lauréat du Prix de la Langue Française.

Des personnalités variées rejoindront les romanciers : les Académiciens français Antoine Compagnon, Dany Laferrière, Jean-Christophe Rufin ; les comédiens François Morel et Alice Pol ; les journalistes Maïtena Biraben, Victor Castanet, Michel Denisot, Olivia de Lamberterie, Sophie Fontanel, Patricia Tourancheau, Valérie Trierweiler ; ainsi que des figures politiques comme Roselyne Bachelot, Jean-Louis Debré, Sébastien Lecornu, sans oublier Luana Belmondo et Michel Cymes.

Une programmation riche en BD et en littérature jeunesse aussi, avec Rébecca Dautremer et Emmanuel Lepage en invités d'honneur, proposant ateliers, rencontres, dédicaces, spectacles et expositions. Côté bande dessinée, Edmond Baudoin fêtera l’anniversaire de Futuropolis, aux côtés d’autres invités tels que Romain Renard, Marie Bardeaux-Vaïente, Toan et Yoann Vornière, mettant ainsi le manga à l'honneur. La littérature jeunesse sera également représentée par Manon Fargetton, Alex Vizorek, Antoon Krings, Susie Morgenstern et Gaël Aymon.

Un cycle Temps Présent consacré aux sciences humaines, en partenariat avec Le 1 Hebdo, est prévu. Sous le thème L'État de droit, ce cycle accueillera François Sureau, Jean-Louis Debré et Johann Chapoutot.

Les remises de prix traditionnelles aussi, comprenant le Prix de la Langue Française, le Prix des Lecteurs de la ville de Brive, le Grand Prix de Poésie de l'Académie Mallarmé et le Prix Chadourne.

Une dictée en hommage à Bernard Pivot, une rencontre en milieu hospitalier avec Mélissa Da Costa, des rencontres professionnelles autour du livre d’occasion, des projections et des rencontres en médiathèques, enrichiront l'événement.

Ci-dessous, le programme complet :

