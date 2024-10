Les lauréats du premier Prix Littéraire Environnement - De Rives en Pages 2024

Les deux lauréats sont respectivement :

Pour la section Jeunesse : Olivier Dain-Belmont pour son ouvrage Perma Village, le village de mes rêves, aux éditions Sarbacane.

Olivier Dain-Belmont est architecte et auteur. Il est diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg et de l’École Nationale Supérieure des technologies du bois d'Épinal. Son travail se focalise sur les aspects environnementaux et éthiques de la construction, des concepts qu’il a souhaité décliner dans son ouvrage destiné à la Jeunesse, Perma Village - le village de mes rêves.

Pour la section Adulte : Sébastien Bohler pour son ouvrage Striatum, aux éditions Bouquins, essai.

Sébastien Bohler est docteur en neurosciences, polytechnicien, auteur et conférencier. Il a contribué à la création de la revue Cerveau et Psyché dont il a été rédacteur en chef jusqu’en 2012. Il intervient dans plusieurs médias, presse, radio et télévision en tant que chroniqueur.

Le Prix Littéraire Environnement créé par De Rives en Pages, association culturelle reconnue d’intérêt général, souhaite promouvoir un ouvrage - un roman, un essai, une biographie, un roman graphique ou autre - qui a particulièrement su véhiculer un message fort en faveur du respect de l’Environnement.

Convaincu que la Culture doit se mettre au service de l’Environnement, le jury de présélection composé de lectrices et lecteurs de tous horizons a arrêté un premier choix de 10 ouvrages dans les catégories respectivement Adulte et Jeunesse.

Les 10 ouvrages ainsi sélectionnés dans chaque catégorie ont été présentés à des jurys indépendants mis en place par des bibliothèques/médiathèques, écoles, universités et associations qui ont lu et noté ces ouvrages entre décembre 2023 et fin juillet 2024 selon une grille de notation tenant compte du contenu, du style, de la clarté du texte ainsi que de l’impact de l'ouvrage sur le lecteur doté d’un coefficient 2.

C’est la moyenne des notes adressées par une cinquantaine de jurys indépendants, in fine décisionnaires, qui a ainsi désigné les lauréats dans chaque catégorie.

Le Prix Littéraire Environnement, qui est annuel, a été remis aux deux lauréats à l'issue d'une journée entière dédiée à la Culture et à l’Environnement, émaillée de Conférences, d’Animations, de Tables rondes et d’Échanges avec des scientifiques et auteurs de renom, au Pôle culturel de la Visitation à Thonon-les-Bains le 26 octobre.

Le choix des jurys a principalement valorisé la réussite de l'auteur dans la transmission du message scientifique, dans le choix des thématiques et dans l'impact indéniable de l’ouvrage sur les lecteurs.

Pour le le Prix Littéraire Environnement, 2e édition 2025, la sélection des 10 ouvrages dans chaque catégorie Adulte et Jeunesse sera divulguée en novembre et soumise pour lecture à des jurys indépendants qui auront à charge de lire et noter les ouvrages entre décembre 2024 et début septembre 2025.

Le Prix Littéraire Environnement - De Rives en Pages sera remis aux lauréats dans chaque catégorie Adulte et Jeunesse à l’automne 2025.

