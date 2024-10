Deux célèbres héros de bande dessinée s'installent à La Havane

Inspirée de la célèbre couverture de La Marque jaune, la fresque a été réalisée par deux muralistes cubains renommés, qui ont intégré le style des murales latino-américaines au patrimoine visuel européen. Ce projet célèbre par ailleurs 25 années de coopération culturelle entre La Havane et la Région de Bruxelles-Capitale.

Ainsi, l’ambassadeur belge à Cuba, Jean-Jacques Bastien, a lancé l’idée d’installer des fresques BD dans la capitale cubaine. Et un choix emblématique ouvre le bal : Blake & Mortimer, figures marquantes de l’âge d’or de la BD belge.

Située dans le quartier très touristique de la Vieille Havane, la fresque se trouve à proximité de monuments emblématiques comme l’immeuble Art déco Bacardí, le bar El Floridita, le Gran Hotel Manzana Kempinski et le musée des Beaux-Arts.

Elle sera inaugurée dans le cadre de la 19e Semaine culturelle belge à La Havane, qui, par le passé, a soutenu de nombreux projets autour de la bande dessinée cubaine, dont les initiatives Laboratorio et Kronikas, ayant permis l'édition de plus de dix albums entre 2009 et 2023, sous la direction d’Étienne Schréder et de Lysbeth Daumont-Robles.

En complément, une exposition dédiée à l’univers d’Edgar P. Jacobs se tiendra à la Vitrina de Valonia, un ancien palais colonial situé Plaza Vieja, sous le commissariat de Thierry Bellefroid, durant tout le mois de novembre 2024. Ce projet a vu le jour grâce au soutien des éditions Blake et Mortimer, du groupe Dargaud, et avec le financement de la Région de Bruxelles-Capitale, porté par la Fondation E.P. Jacobs.

Notons enfin que le Tome 30, Signé Olrik, par Yves Sente et André Juillard, sortira ce 31 octobre… avec en toile de fond le roi Arthur et Excalibur…

Crédits photo © Dargaud

Par Clément Solym

