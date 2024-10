BD BOUM : le festival 2024 sera toujours aussi explosif 

Son affiche rend hommage à l'escalier hors-œuvre du Château royal de Blois, un symbole majeur de l'influence italienne sur la Renaissance française. Prudhomme réinterprète cet élément architectural emblématique de l’aile François-Ier, en le composant de livres, un clin d’œil humoristique à la surproduction dans le monde de la bande dessinée. Château de cartes ou promesse d'une vie de château ?

Les moments forts de cette édition incluent l’exposition de David Prudhomme, artiste phare de cette édition, qui dévoilera une série d’œuvres inspirées par la vie quotidienne et ses voyages. Une performance dessinée en direct réunira Prudhomme et Pascal Rabaté le vendredi 22 novembre, ajoutant une touche interactive à l'événement. Côté spectacle, un concert graphique associera le dessinateur et le musicien Mirtohid Radfar pour une fusion entre art visuel et musique traditionnelle persane.

Le festival propose également plusieurs expositions inédites. Parmi elles, celle consacrée aux Drôles de petites bêtes d’Antoon Krings, figure emblématique de la littérature jeunesse, et une autre dédiée à Anita Conti, première femme océanographe française, qui éclaire ses préoccupations environnementales bien avant l’heure.

Une série d’ateliers et de rencontres pédagogiques est prévue pour les scolaires et le jeune public, avec notamment l’adaptation scénique de La Longue marche des dindes, permettant aux plus jeunes de découvrir la bande dessinée par des activités ludiques.

Enfin, les remises de prix viendront clôturer l’événement avec le Grand Boum décerné à un auteur pour l'ensemble de son œuvre, et des distinctions variées célébrant les jeunes talents et les œuvres engagées.

Cette année, ActuaLitté sera partenaire du festival : il n'est pas prévu de faire sauter la banque, mais promis, on vivra l'événement au plus près ! Plus d'informations sur le programme, à cette adresse.

Crédits photo : Préparation de l'exposition "Do It Yourself" (DIY), Panorama des fanzines francophones 1964-2024, commissariat Philippe Morin et Pierre Marie Jamet © BD BOUM

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com