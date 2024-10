Un lien dont on ne parle jamais, de belle-mère à belle-fille

Le temps file, le temps manque, les relations se tendent. Jusqu’au clash ultime, celui avec lequel cette famille recomposée va se décomposer.

C’est le moment pour Anne-Laure et Myrtille de choisir le rôle qu’elles joueront l’une pour l’autre. Un journal graphique qui parle d’un lien dont on ne parle jamais, de belle-mère à belle-fille, pour le meilleur et pour le pire.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Sophie Adriansen se consacre entièrement à l'écriture depuis 2011. Elle est l'autrice de plus de 80 ouvrages : romans, BD, jeunesse, essai... Elle a notamment publié Max et les poissons (Nathan), Hacker (en lice pour le prix des Incos 2024/2025), ainsi que les romans Linea Nigra (Fleuve) et Hystériques (Charleston) et la BD La Remplaçante (avec Mathou, éditions First) qui abordent déjà différents aspects de la maternité.

Mathou est l’autrice du Joyeux Journal (Editions First), ainsi que de nombreuses bandes dessinées : Les Wonderwomen aussi mettent une culotte gainante (Monsieur PopCorn), Voir la coupette à moitié pleine, Tout plaquer et aller prendre un bain, Et puis Colette, Peurs bleues ou encore A volonté sur la grossophobie (Editions Delcourt). Aux Editions Robert Laffont, elle a publié plusieurs albums jeunesse, dont Dans le magasin des Mamans, j’aurais choisi toi.

Par Clotilde Martin

