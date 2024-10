Quand Geluck rend hommage à Dard

Frédéric Dard (1921-2000) commit son premier bouquin en 1940. Neuf ans plus tard, alors que le roman noir prend son essor en France, il sort Réglez-lui son compte !, les premiers du commissaire San-Antonio, qui en fit 174 de plus. Ce personnage, devenu incontournable dans l’imaginaire populaire, incarne l’un des héros les plus emblématiques de la littérature française. Dès ses débuts, son style, aussi original que truculent, régala les lecteurs. Avec notamment une attention toute particulière portée à la langue.

C'est d'ailleurs lors d'un voyage dans la ville de Nesles (Pas-Calais) que l'écrivain établit cette règle d'écriture. Un personnage, un style ou une langue, il refusa la primauté de l'un sur les autres : « Ce ne sera pas un des trois », dit Dard à Nesles.

Celui-là, il est fait.

En parallèle des aventures de San-Antonio, Dard signe, sous son propre nom ou divers pseudonymes, de nombreux romans dans des genres variés. Au total, près de 300 ouvrages composent son impressionnante bibliographie, faisant de lui l’un des auteurs les plus prolifiques de la seconde moitié du XXe siècle. Son œuvre, enrichie de collaborations au théâtre, à la télévision et au cinéma, s’impose comme une composante essentielle du patrimoine culturel français.

Père spirituel de tous les matous depuis qu'il créa son personnage, Philippe Geluck serait féru de l'œuvre de Dard. Il a donc sélectionné trois titres emblématiques pour illustrer le génie comique, l'inventivité et le talent pour le suspense de l'auteur : Ma langue au Chah, Le hareng perd ses plumes et Y en avait dans les pâtes. Le manuscrit racontant la fable du Chat bas et du Chat haut reste en attente.

Celui-là aussi. Mais j'en suis moins satisfait.

Dans la préface du recueil, Geluck explique ce choix et partage son lien unique avec Dard. Chaque roman bénéficie également d'une remise en contexte historique et littéraire par Maxime Gillio, directeur de collection.

Or, merveille des merveilles, et hasard des calendes drillées (autrement dit, y'avait un trou dans l'agenda) 16 novembre à 11h30, la commune de Saint-Chef, en Isère, deviendra la quatrième ville en France à accueillir une sculpture du Chat de Philippe Geluck qui ne bougera plus – une statue quo, donc.

Hop, un petit dernier.

Celle-ci revêt une signification particulière, puisque le célèbre félin y exprime son admiration pour Frédéric Dard, alias San-Antonio, enfant du pays et inhumé dans le cimetière de la commune.

Autrement dit, l'illustration choisie pour cet article n'est pas contractuelle. Plutôt ballerine. Le dessin ci-dessous est en revanche plus proche de ce que sera la réalisation. Quant au tome 4 Trois romans incontournables de Frédéric Dard dit San-Antonio, il sortira ce 14 novembre.

Croquis préparatoire à la statue © Philippe Geluck

Crédits photo : Expositions de sculptures du Chat de Geluck sur les Champs-Élysées en 2021 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Remerciements à ER et Maître Capello.

Par Nicolas Gary

