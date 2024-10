L'île de Maria

#LivrespourNoel – Bienvenue en Crète et plus spécifiquement sur l'île de Spinalonga, de Spinalonga, devenue le refuge d’une colonie de lépreux à partir de 1904. Victoria Hislop revisite son propre roman (L’île des oubliés, trad. Alice Delarbre) dans un album jeunesse qu’illustre Gill Smith.

Vivant en Crète, Maria Petrakis est devenue grand-mère, et comme chaque été, sa petite-fille Rita, qui vit à Londres, lui rend visite. Mais cette année, Rita interroge la vieille dame sur son passé, et les souvenirs affluent.

Des souvenirs douloureux, quand Maria fut séparée de sa mère et son ami Dimitris. Atteints par la maladie, ils furent placés en quarantaine dans la léproserie de Spinalonga. Tous deux écrivent et dessinent pour raconter la vie dans cet étrange endroit, mais au fil du temps, la lèpre finit par emporter la mère de Maria. Elle-même sera envoyée sur l’île, quand la lèpre la frappera…

À travers cette adaptation, Hislop développe une fable douce-amère sur la résilience humaine, la discrimination et le pouvoir de la guérison. Une fable poignante évoque les préjugés et la force de la guérison, dans un cadre magnifique mais impitoyable, où l’amour et la détermination de Maria finiront par redonner espoir à ceux qui l’entourent.

L’illustrateur puise de son côté dans une palette de tons chaleureux pour retranscrire l’intensité de la lumière crétoise, ainsi que la douce rugosité de ses paysages. En quelques coups de pinceau, s’expriment la beauté et la tristesse inhérentes à l’histoire de Maria. Et par magie, certaines scènes s’animeraient presque, comme pour inviter le lecteur à prolonger sa contemplation, comme si chaque page révélait un moment suspendu dans le temps.

Vous êtes libraire ? Pour vous procurer ce titre neuf à prix réduit, contactez directement Expodif.

DOSSIER - Voyages et découvertes : des livres à découvrir pour Noël