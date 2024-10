"Nous souhaitons avant tout faire découvrir une autrice singulière"

Cette rencontre s’intègre dans le nouveau concept des Petites Fugues, baptisé « les fuguettes ». Ce format inédit de rencontre littéraire, parfois en des lieux surprenants, est imaginé par les partenaires eux-mêmes, qu’ils accueillent un auteur ou une autrice. Pensées en duos, trios ou quatuors, les fuguettes visent à réunir un public élargi.

À Ornans, la médiathèque La Passerelle s’est associée aux collèges Pierre-Vernier et Sainte-Marie pour organiser, le vendredi 22 novembre 2024, un échange exceptionnel entre auteurs, collégiens et lecteurs de la bibliothèque. Au cœur de cet échange : Perrine Le Querrec, poétesse, romancière et nouvelliste française.

Loïc Jouvente, directeur de la médiathèque La Passerelle, nous éclaire sur la création et la philosophie de ce nouveau format.

#[pub-1]

ActuaLitté : Comment est né ce projet ?

Loïc Jouvente : Ce projet a pris forme en deux étapes. Il y a plusieurs années déjà, avec Amélie Fleury et Stéphanie Oberlin, documentalistes dans des collèges voisins, nous avions envisagé d’accueillir ensemble un auteur ou une autrice pour une rencontre partagée.

Cette année, lorsque l’équipe des Petites Fugues a annoncé son souhait de mêler des partenaires multiples, pour cette 23e édition, nous avons saisi cette opportunité. C’était l’occasion rêvée de concrétiser ce projet, et ainsi a débuté l’aventure.

Et on est sûrs que ça va fonctionner. Les Petites Fugues, c’est à la fois une organisation exemplaire et un accueil d’auteurs et d’autrices exigeants, qui savent systématiquement conquérir notre public.

Pourquoi avoir choisi Perrine Le Querrec ?

Loïc Jouvente : Je connaissais déjà l’œuvre de Perrine Le Querrec, qui aborde des thèmes très proches de mes préoccupations, et en phase avec les priorités des collèges : violences faites aux femmes, conflits intrafamiliaux, entre autres. Son écriture, à la fois puissante et universelle, parle aussi bien aux jeunes lecteurs qu’aux habitués de la médiathèque. La qualité de sa langue et la profondeur de son style nous ont séduits.

#[pub-2]

Alors, quand son nom est apparu dans la liste proposée par les Petites Fugues, cela nous a semblé évident. Amélie Fleury, Stéphanie Oberlin et moi-même avons décidé de l’inviter pour faire d’elle le cœur de cette rencontre.

Quelle est l’ambition de cette rencontre pour la médiathèque et ses participants ?

Loïc Jouvente : Nous souhaitons avant tout faire découvrir une autrice singulière, peu connue du grand public, et rassembler différents publics : collégiens, usagers de la médiathèque et parents. C’est une occasion unique de démocratiser la littérature tout en favorisant l’accès à la bibliothèque.

À LIRE – Contre mauvaise fortune, petites fugues !

Mais, surtout, c’est l’occasion pour nous toutes et tous de découvrir ces œuvres autrement, d’en explorer chaque recoin. C’est une façon de pratiquer une autre forme de lecture, et j’adore ça.

Quels obstacles ont-ils dû être surmontés pour organiser une rencontre impliquant autant d’acteurs ?

Loïc Jouvente : Pour la première fois, nous allons coanimer une rencontre à plusieurs. Et pas avec n’importe qui : nous avons proposé à des collégiens de nous accompagner sur l’animation de cet événement. C’est à la fois excitant, mais un peu intimidant.

#[pub-3]

Et pour cause : lorsque je suis seul à animer les conversations, je me laisse guider par l’entretien et autorise l’invité à m’emmener sur d’autres sujets. Mais, pour cette nouvelle rencontre, nous avons préparé une sorte de chemin de fer pour guider l’échange.

Comment les usagers de la médiathèque ont-ils réagi à l’annonce cette rencontre croisée ?

Loïc Jouvente : Les réactions ont été très positives, marquées par la curiosité et l’enthousiasme. L’idée d’impliquer les collégiens dans l’échange a beaucoup plu, et plusieurs lecteurs ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative novatrice.

Avez-vous des attentes particulières relatives à cet entretien ?

Loïc Jouvente : J’espère que ce soit un moment, comme à chaque fois, privilégié. Je trouve toujours très intéressant d’entrer dans l’intimité du processus créatif d’un auteur ou d’une autrice. Chaque rencontre avec les Petites Fugues permet de mieux comprendre une œuvre, et avec Perrine Le Querrec, j’ai de grands espoirs. Peut-être cela éveillera-t-il même des vocations parmi les collégiens ?

Pensez-vous que cette collaboration puisse instaurer un lien durable entre médiathèque, établissements scolaires et auteurs ?

Loïc Jouvente : C’est un lien qui existait déjà et que nous ne cessons de fortifier. Cela fait des années que nous collaborons régulièrement avec les collèges du coin. On a déjà créé un club manga avec chaque collège où mes collègues se rendent, une à deux fois par mois pour créer et animer une communauté autour du manga.

#[pub-4]

Nous avons également instauré un « album du mois » avec le collège Sainte-Marie, où les bibliothécaires sélectionnent un album chaque mois, suivi de lectures et d’un vote. Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans cette continuité, et nous espérons qu’elle renforcera ces échanges culturels pour les années à venir.

Envisagez-vous une deuxième rencontre l’année prochaine ?

Loïc Jouvente : Absolument, c’est un objectif majeur pour nous !

Crédits image : Médiathèque La Passerelle

DOSSIER - Bourgogne-Franche-Comté : La littérature organise ses “petites fugues”

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com