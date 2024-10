France 2030 : l'écologie au coeur des industries culturelles

Pour la seconde vague d’« Alternatives vertes 2 », 8,6 millions € sont attribués à 14 nouveaux projets parmi 55 candidatures, chaque projet pouvant recevoir jusqu’à 2 millions €, avec une couverture de 50 % du budget total (70 % pour les TPE/PME). La première vague avait déjà soutenu 13 projets, et « Alternatives vertes 3 », doté de 25 millions €, poursuivra cette dynamique dès fin 2024.

Les projets soutenus abordent des défis écologiques majeurs, comme l’éco-rénovation du patrimoine, l’utilisation de matériaux biosourcés, la réduction de l’impact des pratiques artistiques sur la biodiversité, ainsi que la structuration de la filière de recyclage des supports physiques (CDs, vinyles). En soutenant ces initiatives, la France cherche à faire des ICC un modèle de durabilité et à influencer positivement les comportements au sein de la société.

L’initiative est portée par Rachida Dati, ministre de la Culture, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement. Elle est réalisée avec l’appui de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) et le concours des ministères de la Transition écologique, de l’Énergie, et du Climat. Les bénéficiaires incluent les entreprises de l’audiovisuel, du spectacle vivant, du patrimoine, de la musique, des arts visuels, de la presse, métiers du livre, ainsi que des secteurs connexes comme la mode et la communication.

Un seul projet pour l'édition

Le Syndicat national de l'édition (SNE) fait partie des lauréats. Le SNE est l'organisation professionnelle représentative des éditeurs en France, regroupant la majorité des maisons d'édition, grandes et petites. Il défend les intérêts des éditeurs auprès des pouvoirs publics, promeut la diversité éditoriale, et soutient le développement de l'industrie du livre dans un contexte national et international. Le SNE œuvre aussi pour la protection des droits d’auteur et accompagne les évolutions du secteur, notamment en matière de transition numérique et écologique.

Son action vise à renforcer la place du livre et de la lecture dans la société tout en soutenant les éditeurs face aux défis contemporains.

Nom du projet : Plan pour la transition écologique du Syndicat national de l'édition (SNE)

Le SNE ambitionne de renforcer son engagement dans la transition écologique de l’édition avec un plan d’action structuré autour de trois axes concrets et innovants. Ce projet inclut le développement d’un calculateur d’empreinte carbone, la réalisation de deux études sur le cycle de vie du livre neuf, ainsi que la création de modules de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour les salariés des maisons d’édition.

Nathalie Bachelier, directrice de la RSE du groupe Editis, rajoute : « Face aux défis environnementaux de la filière, l'interprofession est clé. Partager et coopérer pour aller plus loin et plus vite est l'essence même de notre participation à la commission Environnement et Fabrication du SNE. »

Les 13 lauréats de l'appel à projet :

-RÉSEAU INTERNATIONAL « ACCLIMATER LES TERRITOIRES POST-MINIERS » (POST MINING NETWORK)

Nom du projet : PRÉ-VERT (Patrimoine, Rénovation, Ecologie VERTueuse)

Région : Hauts-de-France - Secteur : Patrimoine

-FRICHE LA BELLE DE MAI

Nom du projet : La redirection écologique des établissements culturels

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur - Secteur : Transversal - Tiers-lieux

-HUMAN OCEAN

Nom du projet : Human Océan, filière d'excellence KER MER

Région : Bretagne - Secteur : Création de mode, arts décoratifs

-EKHOSCÈNES

Nom du projet : M.A.T.R.I.C.E (Musiques Actuelles en Tournée. Recherche et Innovation pour la Coopération et l’Ecoconception)

Région : Île-de-France - Secteur : Spectacle vivant

-IN SITU LAB

Nom du projet : UP-BiB (Ultra Passive Bioinspired Buildings)

Région : Auvergne-Rhône-Alpes - Secteur : Architecture



-FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS DES AFFAIRES CULTURELLES (FNADAC)

Nom du projet : Programme Chrysalide



Région : Île-de-France - Secteur : Transversal

-CAGIBIG

Nom du projet : Cagibig



Région : Auvergne-Rhône-Alpes - Secteur : Spectacle vivant



-FLYING SECOYA

Nom du projet : Carbo-IT



Région : Île-de-France - Secteur : Cinéma



-COAL

Nom du projet : VIVANT



Région : Île-de-France - Secteur : Arts visuels

-QUOTACLIMAT

Nom du projet : Observatoire du Traitement Médiatique des Enjeux Environnementaux



Région : Île-de-France - Secteur : Transversal

-ACAP – POLE RÉGIONAL IMAGE

Nom du projet : Le cinéma en mouvement



Région : Hauts-de-France - Secteur : Cinéma

-TECHNOPOL – TECHNO PARADE

Nom du projet : Courts Circuits, les circuits courts artistiques

Région : Île-de-France - Secteur : Spectacle vivant



-FÉDÉRATION NATIONALE DES LABELS INDÉPENDANTS

Nom du projet : RE-DISCO : la filière du recyclage de disques des labels et distributeurs indépendants



Région : Nouvelle-Aquitaine - Secteur : Musique

Par Clotilde Martin

