"Comment notre stress et nos ressentis nous façonnent"

« Le degré de sécurité que nous ressentons a une influence majeure sur notre santé physique et mentale et sur notre bonheur. »

Le créateur de la Théorie Polyvagale (TPV) en explique les principes avec la complicité de son fils, Seth, en des termes simples et accessibles à tous. Depuis la création de sa théorie en 1994, le Dr Stephen Porges n’a cessé de développer, démontrer et faire connaître cette idée essentielle : les indices de sécurité ou d’insécurité que nous percevons, le plus souvent inconsciemment, impactent notre fonctionnement physique et psychique.

Apprendre ce qu’est le nerf vague, découvrir comment notre système nerveux autonome fonctionne et comprendre à quel point la corégulation est vitale pour nous et pour le monde : tel est le pari - réussi - de ce livre. Riche de nombreux conseils pratiques et d’exemples concrets, cet ouvrage s’inscrit aussi dans le contexte d’un monde post-Covid, violent et stressant, pour nous donner l’espoir de bâtir, ensemble, une société plus optimiste et régulée.

Les éditions Quantum Way nous en offrent les premières pages en avant-première :

Stephen Porges est un chercheur, professeur de psychiatrie et neuroscientifique américain, créateur de la Théorie Polyvagale.

Avec son fils Seth Porges, journaliste et réalisateur, ils rendent accessible au plus grand nombre les avancées sur le système nerveux autonome, le stress et le trauma.

