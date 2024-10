La Booker Prize 2019 transforme sa maison en résidence d'auteurs

Bernardine Evaristo décrit, auprès du Guardian, le lieu comme « très paisible », idéalement situé près de la mer, offrant des promenades et des plages séduisantes. La demeure, construite autour 1900 et autrefois une petite école, comprend une chambre, un bureau, un salon, une salle à manger, une cuisine, et plusieurs sanitaires. Elle a été aménagée pour favoriser la concentration et la tranquillité, excluant la possibilité d'accueillir des invités.

Un projet qui résonne avec un passé difficile

« Les RSL Scriptorium Awards récompenseront d'excellents écrivains de tous genres littéraires qui peinent à trouver le temps et l'espace pour écrire », explique encore cette dernière, et de continuer : « Beaucoup d'écrivains n'ont pas une pièce dédiée à l'écriture pour eux seuls, et il peut y avoir des exigences financières ou familiales qui sont des défis pour achever des projets d'écriture. »

Ce projet de lieu de retraite pour écrivains résonne avec sa propre expérience, ayant vécu sans domicile fixe et sans grands revenus d'écriture pendant de nombreuses années.

Ces résidences, d’une durée maximale d’un mois, offriront par exemple l'occasion de finaliser un manuscrit en vue d’une échéance ou de se lancer dans une nouvelle commande, ou encore de se focaliser uniquement sur leur travail d’écriture.

Les candidatures seront ouvertes au printemps de l'année prochaine via le site web de la Royal Society of Literature. Les candidats devront, entre autres, fournir des détails sur leurs œuvres publiées ou produites. Bernardine Evaristo ne participera pas au panel de sélection.

À l'occasion de ce projet, l'écrivaine met également en lumière la situation précaire des écrivains au Royaume-Uni, citant une étude de la Société de Licence et de Collecte des Auteurs de 2022 qui révèle une baisse significative des revenus médians des auteurs, passant de 12.330 £ en 2006 à 7000 £. (de 40 % en 2006 à 19 % en 2022).

Elle insiste sur l'importance de soutenir les écrivains qui, même quand ils ne sont pas de grands vendeurs, sont essentiels à la culture et à la société : « Certains des écrivains les plus importants pourraient ne pas connaître de succès commercial mais ils sont absolument essentiels et jouent un rôle clé dans l'avancement des arts et de la société », assure-t-elle.

À LIRE - Bernardine Evaristo, première présidente noire de la Société royale de littérature

Bernardine Evaristo a écrit 10 livres, et a été couronnée par le Booker en 2019. Elle a été élue présidente de la Royal Society of Literature en décembre 2021.

L'institution culturelle britannique fondée en 1820 s'est donné pour mission de promouvoir et célébrer la littérature britannique. Elle organise des conférences, des lectures publiques et des débats, et décerne plusieurs distinctions prestigieuses pour récompenser des œuvres littéraires.

Elle est également impliquée dans des programmes éducatifs et des initiatives de soutien aux écrivains à travers le Royaume-Uni. En tant qu'organisme de bienfaisance, elle vise à encourager la littérature sous toutes ses formes pour en assurer la pérennité et l'accessibilité à tous.

Crédits photo : Acthom123 (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com