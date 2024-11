Camille Potte, nouvelle lauréate du Prix Toute première fois

À quelques kilomètres de la Ville rose, le Festival BD de Colomiers célèbre chaque année la bande dessinée, rassemblant auteurs, autrices, éditeurs et éditrices pour faire vivre le 9e art. Pour cette nouvelle édition, l’événement se déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024, et investira divers lieux qui s’animeront d’activités hautes en couleur.

Il y a déjà deux ans, le festival lançait son propre prix littéraire, destiné à récompenser un auteur ou une autrice dont le premier ouvrage de littérature dessinée a été publié dans l’année. Lors de sa première édition, le prix a été décerné à Martin Panchaud pour La Couleur des choses (éd. çà & là), qui a ensuite reçu le Fauve d'Or au Festival International de la bande dessinée d'Angoulême. En 2023, c'est l'autrice Lika Nüssli qui fut primée pour Une enfance de paille (éd. Atrabile).

Pour cette 3e édition, un comité de lecture composé de six professionnel·les – libraires, membres de l’équipe organisatrice, illustrateur·ice… – a eu pour mission de départager les dix ouvrages en lice. Le prix a finalement été attribué à Camille Potte pour Ballades, publié aux éditions Atrabile, qui remporte également la somme de 1500 €.

Avec un style imprégné des années 70 et de la culture underground, Camille Potte aborde des thèmes comme le féminisme, la démocratie et d’autres enjeux contemporains.

Le Prince Gourignot de Faouët est bien malheureux, et pour cause, le voilà transformé en grenouille. Rien ne l’avait préparé à cet état, ni au complot fomenté dans son dos, dans le but de le destituer. Un seigneur qui tombe, c’est un peu de démocratie qui s’installe... quoique...

Pendant ce temps, la valeureuse Gounelle, chevalière de son état, s’en va délivrer la princesse Patine à la peau d’albâtre et affronter le dragon qui la garde, mais pour elles deux, le chemin du retour sera bien long, sinueux, semé d’embûches, mais aussi de découvertes.

Si l’on rajoute une salamandre hallucinée, une sorcière acariâtre, un ménestrel insupportable et des grenouilles mélomanes, on commence à avoir une petite idée de la folie pure qu’est Ballades, assurément un des livres les plus drôles et attachants de l’année.

– Résumé de Ballades, de Camille Potte