"Ce que nous appelons « penser » est souvent un dialogue intérieur"

Qu’est-ce que le Self ? Qu’est-ce qu’un protecteur ou un exilé ? Quelles sont les parties et quel est leur rôle dans notre équilibre psychique ?

Découvrez le modèle IFS (Système Familial Intérieur) de Richard Schwartz. Dans ce livre, l’auteur présente cette approche thérapeutique unique, adoptée par des millions de gens à travers le monde, qui part du principe qu’il existe en chacun de nous une "famille intérieure" composée de différentes parties.

En traitant ces parties avec curiosité et compassion, vous transformerez votre relation à vous-même et aux autres, vous vous libérerez de vos fardeaux et retrouverez un chemin plein d’espoir, guidé par votre Self.

L’IFS est une approche efficace, basée sur des preuves et non pathologisante, qui mène à une meilleure connaissance et estime de soi, à la sérénité et à la guérison. C’est aussi une nouvelle façon d’être au monde et de voir le monde. Comprenez le fonctionnement de votre système familial intérieur et de celui des autres pour développer des relations plus harmonieuses.

Avec ce livre, le créateur de l'IFS présente un guide idéal pour les profanes et les thérapeutes qui veulent s’initier à l’IFS.

Richard Schwartz est un psychologue américain renommé, créateur de l’IFS (Système Familial Intérieur), un modèle thérapeutique novateur, basé sur le concept de la famille intérieure et sur la notion spirituelle de Self, qui a transformé le domaine de la psychologie et de la psychothérapie.

