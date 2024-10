One Piece Fan Letter, 25 années d'anime et un épisode spécial

En France, ce roman un peu particulier, qui réunissait six nouvelles totalement inédites de Tomohito Ohsaki, écrites sous l'oeil bienveillant d'Eiichirō Oda, était paru chez Glénat dans une traduction de Julien Favereau.

Coréalisé par Megumi Ishitani et Nanami Michibata, l'épisode spécial One Piece Fan Letter se base sur un scénario de Momoka Toyoda, directement tiré de One Piece Roman - Histoires de l'équipage. Il est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Netflix.

Deux ans après la Guerre au sommet, dans l'archipel des Sabaody, une jeune fille débordant d'admiration pour Nami se lance dans une aventure.

