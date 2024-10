Hilaire Multon reconduit à la DRAC Hauts-de-France

Auparavant directeur du Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Hilaire Multon avait été nommé directeur de la DRAC des Hauts-de-France fin 2020, quand la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait réorganisé cinq directions régionales des affaires culturelles.

Hilaire Multon a successivement exercé les fonctions de conseiller patrimoines, musées, archives, histoire de l’art, mémoire auprès du ministre de la Culture et de la Communication de 2010 à 2012, de directeur adjoint du Centre culturel français de Turin de 2007 à 2010, de consultant permanent auprès du Centre d’analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères de 2005 à 2007 et de conseiller technique chargé des discours, études et prospective du secrétaire d’État à l’assurance maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités de 2004 à 2005.

Agrégé d’Histoire en 1994, il a été élève de l’École normale supérieure (Ulm) de 1992 à 1997 avant de soutenir une thèse de doctorat de 3e cycle en Histoire à l’Université Paris XII — Val de Marne en 2002. Il a également été membre de l’École française de Rome, section histoire moderne et contemporaine de 2000 à 2003.

Service déconcentré du ministère de la Culture, placée sous l'autorité du Préfet de région, la DRAC Hauts-de-France est répartie sur deux sites, à Lille et Amiens, et dans cinq Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP).

Elle est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création, d'aider à la diffusion des œuvres.

Photographie : Lille, dans les Hauts-de-France, où se trouve le siège de la DRAC (illustration, Cristian Viarisio, CC BY-NC-ND 2.0)

