Chine : l'éditeur du Problème à trois corps visé par une enquête

D'après RFI, Yao Haijun fait l'objet d'une enquête pour corruption. Ce dernier, directeur adjoint de Science Fiction World, a découvert Liu Cixin, l’auteur du Problème à trois corps, et publié le roman en 2006 dans ce même magazine, en épisodes. Il a ensuite été édité en un seul volume en 2008.

Ce premier tome s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, dont plus de 3 millions dans les pays anglophones, ce qui en fait l'ouvrage chinois le plus vendu à l'international à ce jour, rapporte Le Guardian.

La saga de Liu Cixin a replacé la Chine sur la carte de la science-fiction mondiale, ce qui n'a pas été sans susciter certaines tensions dans son pays...

Sur fonds de rivalité sino-américaine

Si cette adaptation suscite de telles crispations, c'est probablement parce que Liu Cixin est devenu un atout pour la stratégie chinoise. Il y a moins de cinquante ans, le gouvernement limitait la science-fiction pour contrer l'influence occidentale. Aujourd'hui, la Chine dispose d'une des grandes sagas du genre. Une opportunité pour promouvoir le « rêve chinois » de Xi Jinping, comme l'American way of life s'est diffusé à travers le monde au cours du dernier siècle.

Avec l'adaptation Netflix, donc portée par une plateforme américaine, le régime chinois n'a pas apprécié que leurs rivaux s'approprient leur auteur emblématique. Et par corollaire, que l'éditeur ne vende les droits de la saga à la concurrence... En mars 2024, des médias affiliés à l'État chinois ont partagé un article sur l’adaptation, affirmant qu’elle promouvait « l’hégémonie culturelle américaine ».

Dans une interview au New York Times, le président Obama a par exemple déclaré que ce roman lui avait offert une perspective cosmique au cours de son mandat. L'auteur a lui assuré que l’équipe de l'ancien président démocrate lui avait demandé le troisième volet de la trilogie, en avant-première...

Liu Cixin, qui entend se dégager de l'affrontement entre les deux grandes puissances. il confiait au Chosun Daily : « Dans la vraie vie, y compris entre les États-Unis et la Chine, il n’y a pas que concurrence et opposition, mais aussi coopération. Si les lecteurs sont libres d’interpréter l’histoire comme ils le souhaitent, je n’utilise pas la science-fiction pour véhiculer des métaphores. Mon œuvre n’est pas un roman de science-fiction à connotation politique comme 1984 de George Orwell. » Le gouvernement chinois ne l'entend visiblement pas de cette oreille...

Au série de l'adaptation Netflix, l'auteur explique : « J’ai donné mon avis personnel en tant que conseiller pour la série. Cependant, toutes mes suggestions n’ont pas été retenues en raison de la nature commerciale des séries américaines, et elles n’étaient pas nécessaires. »

Plus généralement, le Chinois évite de soulever des questions politiques dans ses différentes paroles publiques, sauf quand il commentait, par exemple, la répression des Ouïghours, en reprenant le discours officiel du gouvernement et des médias chinois : « Préféreriez-vous qu'ils commettent des attaques terroristes dans les gares et les écoles ? Le gouvernement aide leur économie et cherche à les sortir de la pauvreté. »

La Chine et la SF



La science-fiction, comme genre littéraire, a longtemps été marqué en Chine par des périodes d'« interdiction » et de « censure » rigoureuse. Pendant la Révolution culturelle (1966-1976), toutes les publications ont été interdites. En 1978, la réforme dite des « Quatre modernisations » a semblé offrir un nouveau terrain d’expression pour la SF. Courte accalmie, puisqu'en 1983, la publication de science-fiction est de nouveau proscrite sous prétexte d'une « campagne contre la pollution spirituelle » ciblant les idées libérales.

Les lecteurs et lectrices ont dû attendre les années 1990 pour retrouver de la science-fiction sur les étalages des librairies. Le succès du genre a accompagné une volonté de l’État chinois : moderniser le pays, en utilisant la science-fiction comme un « outil » au service du progrès technologique.

Mais la SF n'a pas été totalement domestiquée : en 2023, lors de l’attribution des Hugo Awards, cette année-là en Chine, plusieurs œuvres et auteurs ont été exclus sans justification. Ils avaient en commun d'avoir porté une critique, plus ou moins explicite, du pouvoir chinois et de ses rapports avec la liberté d’expression. En début d'année, la censure politique a été confirmé, après les aveux d'une membre de l'équipe d'administrateurs.

Liu Cixin a remporté le Prix Hugo du meilleur roman en 2015, faisant de lui le premier auteur chinois à obtenir cette distinction, une des plus convoitées dans le domaine de la science-fiction.

L'affaire Yao Haijun n'est pas un cas isolé dans la Chine de Xi Jinping. Pour exemple, parmi tant d'autres, l’écrivain sino-australien Yang Hengjun a été arrêté en 2019 lors d’un voyage en Chine, avant d'être condamné à mort avec sursis pour espionnage.

Ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères chinois, il s’est attiré l’inimitié du régime en critiquant Xi Jinping et en défendant la démocratie et les droits humains. Sa détention prolongée a soulevé l’inquiétude de l’Australie, qui a exprimé sa consternation par la voix de la ministre des Affaires étrangères.

Malgré des demandes de libération, Yang reste emprisonné, victime d’un système judiciaire au taux de condamnation quasi absolu.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com