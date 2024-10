La Belgique détruira-t-elle son réseau de librairies indépendantes ?

On les appelle négociations de l’Arizona, en référence aux couleurs du drapeau de l’État américain : derrière ce nom de code se trouve une coalition politique, imaginée en 2020, mais qui ne vit finalement pas le jour. Autre époque, autres mœurs, les différents partis devenus partenaires ont mis sur pied ce rassemblement, avec entre autres perspectives, une révision de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le conseil d’administration du Syndicat des Libraires francophones de Belgique (ASBL) fait ainsi parvenir à ActuaLitté une carte blanche dénonçant les risques qu’impliquerait un pareil projet politique. Le texte est publié ci-après dans son intégralité.

Menace d'une hausse de la TVA sur le livre en Belgique

Les négociations préparatoires à l’Arizona envisagent la hausse de la TVA à 9 % pour les produits et services aujourd’hui soumis à 6 %. Pour le secteur du Livre, et singulièrement pour les librairies belges francophones que nous représentons, les conséquences d’une telle hausse seraient catastrophiques et mettraient leur existence en danger.

Pourquoi ces 3 points d’augmentation seraient-ils plus défavorables à notre activité de revendeurs qu’à d’autres ? Parce qu’ils ruineraient nos efforts pour nous aligner sur les prix français — que nos clients connaissent et s’attendent à payer en Belgique (nous achetons en France 80 % de ce que nous vendons). Dans d’autres domaines, nous pourrions orienter les achats vers des produits belges, mais les livres ne sont pas substituables et nos clients iraient les acheter sur internet — qui se rit des frontières.

Il s’en suivrait une nouvelle perte de compétitivité par rapport aux multinationales de la vente sur internet — que le Décret relatif à la Protection culturelle du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’efforce de réduire depuis son adoption en 2017.

Toutes les études l’attestent : les librairies affichent au mieux 2 % de bénéfice — au prix d’efforts de productivité incessants. Nous ne pourrions pas assumer sans les répercuter sur nos clients les 3 % de TVA supplémentaires que nous devrions restituer au Trésor.

Pour le moment, nos librairies indépendantes perdent déjà 0,5 % à l’importation en appliquant le prix France, publié sur les sites des éditeurs et des médias culturels, et le plus souvent imprimé sur la quatrième de couverture.

Baisse drastique de compétitivité, surcroît de travail considérable : pour en retirer quel avantage ? « Le secteur éditorial est marqué par une réelle élasticité-prix », rappelle l’Association belge des éditeurs et des distributeurs. « Dès lors, le volume des ventes devrait baisser de l’équivalent de la hausse des prix. » Tout en pénalisant auteurs, éditeurs et libraires.

Et nous n’avons pas encore évoqué les conséquences culturelles de la réforme — si importantes à nos yeux :

– sur la pratique de la lecture émancipatrice à tous les âges ;

– sur le budget livre des bibliothèques et des écoles ;

– sur le nombre.

Nous demandons aux partis francophones de relayer nos préoccupations auprès de leurs homologues flamands qui ne les ont peut-être pas perçues, puisque la situation du livre en Flandre est différente. De fait, moins de références aboutirait à moins de librairies indépendantes et un marché tourné vers les Pays-Bas où la TVA appliquée sur le livre est déjà de 9 %.

De plus, l’apport financier ne sera pas significatif pour les caisses de l’état. Une partie des achats de livres qui se font actuellement en librairie physique vont être transférés vers une plateforme en ligne qui se préoccupe très peu des impôts des pays dans lesquels elle vend. Et tout cela aura également des conséquences négatives en termes d’emploi sur le territoire belge et mettra à mal tous les efforts des dernières années au profit de la lecture publique et du secteur belge du Livre.

Petite explication de texte...

Que signifie une hausse de la TVA pour les librairies indépendantes en Belgique francophone ? Aujourd’hui , la TVA sur le livre en Belgique est de 6 % contre 5,5 % en France et 9 % en Hollande et 80% des livres vendus en Belgique francophone proviennent de France où un prix unique est affiché sur la 4e de couverture.

Grâce au décret de la Fédération Wallonie Bruxelles sur la protection culturelle depuis 2017, ce prix éditeur est d’application en Belgique et les libraires belges sont concurrentiels par rapport aux sites de vente en ligne.

Si la TVA passe à 9 %, les prix des livres en Belgique augmenteront. Or, la marge très basse en librairie (1,5 % en marge nette) ne permet pas de prendre à leur charge les 3,5 % en vue de continuer à vendre au prix français).

En outre, le décret « protection culturelle du livre » n’est plus respecté, tout en remettant en concurrence les libraires belges avec les sites de vente en ligne. Corollaire : cela nécessitera un sur-étiquetage quotidien – un problème majeur tant au niveau coût qu’au niveau temps. Mais, surtout, des librairies physiques fermeront (perte d’emploi, fermeture de commerces de proximité qui sont aussi des acteurs culturels).

Pour le Syndicat des librairies francophones de Belgique, « il est indispensable que la TVA sur le livre ne monte pas au-delà de 6 %, elle pourrait même, à titre d’exception culturelle, descendre à 0 % ».

Crédits photo : Librairie Filigranes, à Bruxelles (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

