M-A-D : quand l'humanité se relève d'une apocalypse...

« La Russie, monstrueux terrain de jeu » (p.5)

« Au départ, j’avais soumis un projet de polar futuriste à Gauthier Van Meerbeeck, directeur éditorial du Lombard. Mais en y regardant de plus près, toutes les idées étaient peu ou prou inspirées d’Apple Seed, la série de Masamune Shirow sortie en 1985… que je n’ai jamais lue », s’amuse le dessinateur Thomas Legrain.

Par un jeu de vases communicants, le scénariste Nicolas Jarry se retrouve avec le projet dans les mains et une approche qui donnera l’impulsion à cette série : M-A-D est lancé. « La Russie n’est finalement pas très utilisée comme background pour la fiction, alors qu’elle offre un monstrueux terrain de jeu pour des histoires », souligne le scénariste.

Cette première séquence réunit Daïa Anikine et Socrate, le robot avec qui elle travaille en binôme au sein de forces très spéciales : la Mechanical Assault Division. M-A-D. « Donner à Daïa le rôle de sniper, et pas à la machine, c’était déjà installer une relation spécifique dans ce binôme. Surtout qu’au sein de M-A-D, les liens entre l’humain et le robot sont très particuliers… bien plus forts qu’on ne l’imagine », reprend Nicolas Jarry.

Thomas Legrain poursuit : « Cette scène était déjà écrite, pour forger la complicité des personnages, dans un décor bucolique, champêtre, mais aussi dévasté. Elle pose un classique du genre, le dialogue entre deux partenaires, deux vieux soldats qui se pratiquent depuis des années… »

Mais la séquence apporte aussi un contraste fort entre le déploiement armé et la simplicité de la nature environnante. « On le sait, la nature reprend toujours ses droits, même après une apocalypse. Il en va de même pour l’humanité qui se réadapte », relève le scénariste. « On ouvre sur leur relation à tous deux, parce qu’il s’agit d’un des éléments forts de notre série. Et dans un décor au milieu des champs et d’une grange dévastée : nous ne voulions pas plonger trop rapidement dans un décor urbain, plutôt poser la complicité entre ces deux êtres. »

« Belvedere, façon post-apocalypse » (p.8)

S’inscrire dans un univers postapo, c’est marcher dans les pas d’illustres aïeuls, reconnaissent volontiers le scénariste Nicolas Jarry et le dessinateur Thomas Legrain. En observant cette séquence, ce dernier peste avec humour : « Ce fut franchement douloureux de trouver le bon angle pour réaliser cette perspective. Il fallait être au millimètre pour donner toute la profondeur de la plongée, représenter l’ensemble en une seule case, installer une pause descriptive tout en préservant la dynamique… »

Une case qui en dit long sur… la collaboration entre les deux hommes : « En fait, elle a révélé nos rapports respectifs au rythme narratif d’une histoire. Je sortais d’un album réalisé seul aux commandes et il s’avère que j’ai une écriture rapide et expéditive. »

Il fallait se caler et la scène illustre ainsi cette adéquation trouvée : « Elle offre un large panorama, entre les ruines de la civilisation et la grandeur du paysage. En SF, c’est agréable de s’offrir de grands et beaux plans généraux », note Nicolas Jarry. « Je pense qu’ici, toute notre collaboration s’exprime pleinement. »

Mais par souci d’honnêteté, Thomas Legrain toussote : « Nous sommes dans les environs de Novgorod… et, bien, disons que je n’ai pas cherché à truander… mais le décor est plutôt constitué de plaines. On n’est pas non plus dans la taïga, même si l’on trouve de grands buissons. »

Et d’ajouter avec un sourire : « Disons que la géographie des environs, si on la confronte à cette case… eh bien on aura un peu de mal à retrouver ces gorges. »

Une licence poético-illustrative, donc…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com