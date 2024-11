M-A-D : la fin d'un monde, le début d'une ère

“Dernier rempart pour l’humanité” (p.11)

M-A-D a débuté fin 2020, soit quelques mois avant le début du conflit déclenché par la Russie contre l’Ukraine. « Quand la guerre a débuté, on a eu comme un frisson : notre album n’avait aucun lien avec cet affrontement, mais durant une seconde, on a été un peu frileux », se souvient le scénariste Nicolas Jarry.

Arriver devant la zone Cerbère 2 (ici écrit en cyrillique), sur le quad que chevauchent Daïa et Socrate, c’est entrer dans le vif du sujet. « Ils regagnent leur territoire, celui d’une Russie délabrée, dévastée, et en même temps, qui reflète ce monde à deux vitesses : d’un côté, l’extérieur, où l’on affronte les mechams, de l’autre, cet espace protégé, dernier bastion de la civilisation. »

Ou ce qu’il en reste.

« Les bâtiments expriment pleinement le délabrement et les vestiges d’un monde d’avant : les personnages y errent comme des “armes” en peine », reprend Thomas Legrain. « On n’est pas si loin de notre monde, en réalité, bien que dans une vision plus sombre. Cet espace joue le rôle de rempart, pour préserver l’humanité d’un danger qui rode encore : Daïa et Socrate, eux, rentrent à la maison. Ce qui en dit long sur l’état du foyer… »

Le binôme et on l’a compris à ce moment du récit, participe d’une police d’élite, bénéficiant de ce qui existe de mieux en matière tant d’armement que de technologie. « Dans M-A-D, nous sommes entrés dans une ère de guerre froide, qui implique de fournir les ressources les plus puissantes pour équiper les forces militaires : la guerre a épuisé les humains, mais elle n’est pas complètement achevée », insiste Nicolas Jarry.

L’ennemie de mon ennemi… (p.24)

« Cette rencontre est fondamentale pour Daïa et Socrate », assure Nicolas Jarry, le scénariste. « On croise un mécham, ces ennemis déclarés que combattant les Spirits, le corps d’élite qu’ils incarnent. Sauf que la dimension manichéenne du tout noir VS tout blanc ne résiste pas à un examen approfondi. »

Sur place, c’est un Stalker qu’ils rencontrent : une catégorie particulière de mecham, version ermite solitaire. « Il grappille des éléments sur un robot, parce qu’il vit avant tout d’un système D, recyclant, réutilisant, revendant… Il faut s’en sortir, exactement comme des humains le feraient. »

Le Stalker avec qui parlent Daïa et Socrate n’a en effet rien de la créature meurtrière qu’on leur dessine. Au contraire, on lui prêterait presque un comportement… d’humain.

Pourtant, des éléments de décors apportent une autre profondeur de champ : en s’effondrant, le mecham a écrasé une église, détail essentiel pour Thomas Legrain. « Ces édifices en bois, en pleine campagne, on en trouve un grand nombre autour de Novgorod. Sa destruction apporte une double lecture : celle de la tradition, des vestiges d’un monde d’avant, autant que l’authenticité pour le récit. Mais c’est aussi l’image d’une religion quasiment éradiquée, parce que la guerre contre les mechams a conduit à l’effondrement de cette institution. »

Dans ce premier tome, se profile une dimension spirituelle qui n’est pas encore explicitée, pas plus que l’on ne mesure pleinement le fonctionnement de Socrate, sinon par bribes. « Quand on parle de robots, on imagine tout de suite Philip K. Dick, Asimov et d’autres », reprend Nicolas Jarry. « Sauf que dès le départ, nous avions prévu d’aller plus loin qu’une simple déclinaison de l’intelligence artificielle. »

