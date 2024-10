SNCF, librairie : “Cachez-moi ce Bardella que je ne saurais voir

La publicité de Ce que je cherche de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, ne sera pas diffusée dans les gares SNCF comme annoncée précédemment, a communiqué Mediatransports ce lundi 28 octobre 2024.

Et pourtant, quelques jours plus tôt, le journal Libération révélait que la SNCF préparait une importante campagne de publicité à venir. Pas moins de 581 panneaux publicitaires étaient réservés « partout en France et en banlieue parisienne », pour « une visibilité massive sur les quais de gare », rapportait le média dans un article du 16 octobre 2024.

Une publicité refusée

En cause ? Un visuel de communication qui contrevenait « aux principes de neutralité » mentionnés dans la charte de Médiagares. Et plus précisément à l’article 8, proprement intitulé « Responsabilité-droit de refus ». Il y est clairement stipulé : « Tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel ou dont le texte ou l’illustration serait contraire aux bonnes mœurs ou préjudiciable à l’ordre public est prohibé ».

Mediatransports précise que l’affiche présente un portrait de l’eurodéputé accompagné du titre Ce que je cherche, « un titre qui souligne qu’il ne s’agit pas simplement d’un récit autobiographique », souligne l’entreprise.

Un combat dont se saisissent les syndicats

Certains syndicats de la SNCF, dont la CGT-Cheminots et Sud-Rail, avaient fait part de leur mécontentement quant à cette publicité. De leurs côtés, les équipes de la SCNF avaient précisé dans un communiqué ne pas avoir été informées que cette campagne d’affichage portait sur le livre de Jordan Bardella. Et, de fait, aucune règle n’oblige un éditeur à spécifier quel ouvrage sera promu lorsqu’il réserve des espaces publicitaires.

Si ces mêmes syndicats se sont félicités d’une décision prise en réaction à leur « pression », ce n’est pas le cas du jeune politique, qui a également pris la parole sur ses réseaux sociaux.

“Un dérapage grave”

« En cédant aux intimidations d’une minorité d’activistes radicalisés, la direction de la SNCF commet un dérapage grave. Aujourd’hui, c’est ma voix qui est censurée, mais demain, ce seront d’autres qui, elles aussi, seront réduites au silence », scande-t-il sur son compte X.

Il appelle ainsi la SNCF à « revenir sur cet acte de censure inadmissible, qui met à mal son devoir de neutralité », tout en menaçant de prendre des mesures judiciaires : « Le cas échéant, des recours par voie légale seront engagés ».

À Niort, une librairie boycotte Fayard

Mais le débat autour du livre de Jordan Bardella secoue d’autres sphères, à commencer par les librairies. À Niort, dans le département des Deux-Sèvres, la librairie L’Ombre du Vent a décidé de tourner le dos à Fayard et ne proposera plus les titres de l’éditeur. Une décision éminemment politique, qui intervient juste après l’annonce de la sortie de Ce que je cherche, signé Jordan Bardella.

Les clients réguliers peuvent ainsi lire, sur une affiche fièrement posée sur les étagères, le message suivant : « Depuis l’arrivée de Bolloré au sein du groupe Hachette, il a réussi en un temps record à installer à la tête de Fayard, l’éditrice historique d’Éric Zemmour et Philippe de Villiers ».

Et la loi, dans tout ça ?

Une référence claire à la récente nomination de Lise Boëll en qualité d’éditrice dans la maison, juste après l’arrivée de Bolloré, au détriment d’Isabelle Saporta, alors licenciée en mars 2024.

Bien que le Protocole des usages commerciaux impose aux libraires de répondre aux commandes de leurs clients, tout refus de vente étant sanctionné par une contravention de 1500 euros pour une personne physique, 7500 euros pour une personne morale. (Article R.132-1 du Code de la consommation), ces derniers sont libres de choisir les ouvrages qu’ils exposent en rayon.

En décidant de « ne plus vendre les titres de chez Fayard », mais en acceptant les commandes des clients désireux de s’en procurer un, le commerce exerce pleinement son droit.

Contactée, la maison d’édition Fayard n’a pas répondu à nos sollicitations.

Crédits image : European Parliament from EU, CC BY 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com