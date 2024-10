Une partition perdue de Chopin exhumée, deux cents ans plus tard

En parcourant les collections d'un centre d'archives, mieux vaut ne pas se fier aux apparences : quand le conservateur Robinson McClellan tombe sur une partition rédigée sur un modeste morceau de papier, il prend malgré tout le temps de lire les inscriptions. L'une d'entre elles retient immédiatement son attention : « Chopin », un des grands noms de la musique romantique.

L'ensemble est présenté comme une « Valse », mais McClellan ne reconnait pas la composition : « Qu'est-ce que c'est que ça ? », s'interroge alors le spécialiste. Il joue les notes, découvrant un morceau assez inhabituel dans le répertoire du compositeur d'origine polonaise.

Dans le doute, il consulte un autre connaisseur, Jeffrey Kallberg, universitaire dont l'expertise est reconnue, rattaché à l'université de Pennsylvanie. « J'en suis resté pantois », se souvient-il, « j'étais certain de n'avoir jamais vu ça. »

D'autres examens sont menés, afin de ne pas se contenter de la seule intuition des deux hommes : le papier et l'encre sont analysés, pour s'assurer de l'authenticité du document, dont la provenance est également retracée. Le manuscrit remonte ainsi aux années 1830, alors que Frédéric Chopin, mort en 1849 à l'âge de 39 ans, a la vingtaine.

Cette valse, d'une durée un peu supérieure à une minute, est plus courte que la plupart des autres compositions du même ordre de Chopin et présente quelques particularités, comme des notes jouées avec beaucoup de puissance dès le début du morceau. Mais les spécialistes sont formels : la partition de la Morgan Library & Museum a été tracée de la main de Chopin, comme le confirment la composition de l'encre et des indices relevés par une expertise en écritures.

La collection d'un grand amateur

Le manuscrit redécouvert est entré en 2019 dans les collections de la Morgan Library & Museum, après un transfert des documents de la collection amassée par A. Sherrill Whiton Jr., qui fut le directeur de la New York School of Interior Design. Passionné par le piano et la composition, il cherchait à acquérir des partitions autographes et accordait à Chopin une place particulière dans son cœur.

« Il jouait tout le temps Chopin, c'était son moyen de s'évader » se souvient son fils, Paul Whiton, auprès du New York Times. Arthur Satz, un ami proche d'A. Sherrill Whiton Jr., a acquis la collection à sa mort, avant de la léguer au centre d'archives, pour accomplir les dernières volontés du défunt.

En raison de la pandémie de Covid-19, l'inventaire de ce fonds exceptionnel a été retardé, et la vigilance de Robinson McClellan a permis d'exhumer cette partition. Plutôt secret et besogneux, Chopin renâclait souvent à rendre ses compositions publiques et n'a pas signé cette valse : son nom a été rajouté ensuite, par un tiers non identifié.

Afin de faire revivre cet héritage, le New York Times a missionné le pianiste chinois Lang Lang, pour qu'il interprète cette valse aux notes restées muettes depuis si longtemps.

Bibliothèques et archives, coffres aux trésors

Cette redécouverte d'une partition de Chopin fait écho à celle d'un morceau de Mozart, retrouvé au sein de la collection Carl Ferdinand Becker des bibliothèques de Leipzig, en septembre dernier. Non signé, le document — une reproduction — a pu être attribué au compositeur autrichien par les experts. D'après eux, la composition du morceau remonterait au milieu ou à la fin des années 1760, alors que le jeune prodige, né en 1756, n'était âgé que de dix à quinze ans...

À en croire les quelques informations du manuscrit, elle aurait été écrite avant le premier voyage italien de Mozart, qui remonte à 1769. La « Ganz kleine Nachtmusik » (« Toute petite musique de nuit ») exhumée compte sept mouvements pour un trio à cordes, et sa durée totale atteint 12 minutes.

Plus récemment encore, une nouvelle oubliée de Bram Stoker a été sortie des limbes par un amateur passionné, qui effectuait des recherches personnelles au sein de la Bibliothèque nationale irlandaise...

Photographie : le pianiste Lang Lang, en 2012 (illustration, kris krüg, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com